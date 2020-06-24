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Mittwoch, 24.06.2020 - 05:00
3 min

Sie schwimmen in Todesgefahr: 50 000 Mini-Aale bei Weilburg ausgesetzt

50 000 Glasaale haben Helfer bei Weilburg in der Lahn ausgesetzt. Nicht alle Tiere werden es zum Laichen ins Meer schaffen: Wasserkraftwerke könnten 80 Prozent der Tiere "schreddern".

Von Andreas E. Müller
Winfried Klein (unten) und Wilfried Flick beim Einsetzen der jungen Aale nahe der Ahausener Brücke Foto: Andreas E. Müller

Winfried Klein (unten) und Wilfried Flick beim Einsetzen der jungen Aale nahe der Ahausener Brücke Foto: Andreas E. Müller

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Fotos
Winfried Klein (unten) und Wilfried Flick beim Einsetzen der jungen Aale nahe der Ahausener Brücke Foto: Andreas E. Müller

Winfried Klein (unten) und Wilfried Flick beim Einsetzen der jungen Aale nahe der Ahausener Brücke Foto: Andreas E. Müller

An zehn Stellen hat Winfried Klein junge Aale in die Lahn eingesetzt - hier nahe der Ahausener Brücke. Foto: Andreas E. Müller

An zehn Stellen hat Winfried Klein junge Aale in die Lahn eingesetzt - hier nahe der Ahausener Brücke. Foto: Andreas E. Müller

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