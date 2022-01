Silvester-Konzert in Weilburg

Selbst die jüngsten Besucher lassen sich von der besinnlichen Stunde mit wunderbarer Musik, bei der sich Orgelspiel und Gesangsvorträge abwechseln, gefangen nehmen. Foto: Margit Bach

WEILBURG - Schon traditionell ist das Konzert, das Dekanatskantorin Doris Hagel an Silvester für das Weilburger Publikum und die Gäste des Hotels Lahnschleife in der Schlosskirche ausrichtet: Zusammen mit der Jugendkantorei wurde dem Publikum zum Jahresausklang eine besinnliche Stunde mit wunderbarer Musik, bei der sich Orgelspiel und Gesangsvorträge abwechselten, geboten.

Doris Hagel eröffnete das Konzert an der Orgel mit dem melismatischen Choralvorspiel von Johann Sebastian Bach "Nun komm, der Heiden Heiland" aus den großen Leipziger Choralvorspielen. Wie mit Weinranken wird der Choral in diesem kunstvollen Orgelwerk umspielt und von einem dreistimmigen Satz begleitet.

Aus der Zeit des Advents erklangen verschiedene bekannte Weisen, so von Georg Weisel "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit" in einem dreistimmigen Satz für Frauenchor. Von dem Leipziger Komponisten Johannes Weyrauch wurde die anmutige Vertonung der Weise "Maria durch ein Dornwald ging" zu Gehör gebracht und von Ernst Mai wurde ein Satz aus dem Jahr 1981 zum Paul Gerhardt Choral "Wie soll ich dich empfangen" vorgetragen.

Fotos Selbst die jüngsten Besucher lassen sich von der besinnlichen Stunde mit wunderbarer Musik, bei der sich Orgelspiel und Gesangsvorträge abwechseln, gefangen nehmen. Foto: Margit Bach Die Jugendkantorei der Schlosskirche ist ein kleines Ensemble, das hervorgegangen ist aus den Sängern des Jugendchors der vergangenen Jahre. Foto: Margit Bach 2

Ein anrührender, dreistimmiger Satz

Felix Mendelssohn Bartholdy hielt sich 1829/1830 in Rom auf und hörte in einem Frauenkloster den Gesang der Nonnen, er war von diesem Klang zutiefst beeindruckt, sodass er sich noch in Rom an die Komposition von Frauenchören machte. Aus diesem Werk musizierte die Jugendkantorei "Veni, Domine" op. 31, Nr. 1 für Frauenchor. Ein anrührender, dreistimmiger Satz, der das Kommen des Herrn erbittet in seinem sehnsuchtsvollen Sechs-Achtel-Rhythmus.

Von dem Dillenburger Kirchenmusiker Karl-Peter Chilla erklang das Choralvorspiel "Es kommt ein Schiff geladen", eine originelle Verbindung des alten Taulerschen Kirchenliedes mit dem Wogen der Wellen der Moldau aus Bedrich Smetanas gleichnamigem Werk. Von dem einstigen Leiter des Mainzer Bachchores Diethard Hellmann erklang der Satz "Als ich bei meinen Schafen wacht". Von Johannes Weyrauch die Liedvertonungen "O laufet ihr Hirten" und "Der Heiland ist geboren". Es sind fröhliche Weihnachtslieder, welche die freudige Erregtheit der Hirten über die Geburt Jesu Christi zum Inhalt haben.

Der frühbarocke Komponist Johann Pachelbel hat eine helle und liebliche Vertonung von Luthers Weihnachtslied für Kinder "Vom Himmel hoch, da komm ich her" für Orgel komponiert. Weihnachtliche Stimmung verbreitete sich durch das Weihnachtskonzert von Arcangelo Corelli in einer Bearbeitung für Orgel solo "Op. 6; Nr. fatto per la notte die natale".

Von dem deutschen spätromantischen Komponisten Max Reger trug der Frauenchor den Satz "Der Engel hat aus Gottes Macht" sehr schön vor. Die jugendlichen Frauenstimmen überzeugten durch Intonationsreinheit und einen klaren warmen Klang. Es bereitete dem Publikum eine wahre Freude, den Sängerinnen zuzuhören.

Krönender Abschluss

mit Georg Friedrich Händel

Die bekannte und beliebte Weise "Hört der Engel helle Lieder" mit einer Melodie aus dem 18. Jahrhundert aus Frankreich erklang dann in einem dreistimmigen Frauenchorsatz nach einer Übersetzung des Textes von Otto Abel aus dem Jahre 1954.

In einem Satz von Johann Sebastian Bach erklang das Weihnachtslied "Ich steh an deiner Krippen hier" von einer geradezu herben Schönheit - ganz anders als der gewohnte Satz aus dem Weihnachtsoratorium.

Zum krönenden Abschluss spielte Dekanatskantorin Doris Hagel eine Bearbeitung von Georg Friedrich Händels "Hallelujah" aus dessen unvergleichlichem Messias für Orgel solo. Und wie in jedem großen Weihnachtsgottesdienst darf der Choral "O du fröhliche" nicht fehlen. Es erklang eine weitere Choralbearbeitung von Karl-Peter Chilla zu dem so bekannten Weihnachtslied, in welcher eine klangliche Verbindung geschaffen wurde von dem "Grande Choeur triomphale" von Alexandre Guilmand und dem Choral "O du fröhliche".

Die Jugendkantorei der Schlosskirche ist ein kleines Ensemble, das hervorgegangen ist aus den Sängern des Jugendchors der vergangenen Jahre. Man darf gespannt sein auf die nächsten Konzerte.