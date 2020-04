Sitzung des Kreistags Limburg-Weilburg fällt aus

Kreistagsmitglieder bei einer Abstimmung im Bürgerhaus Steeden im Juni vergangenen Jahres: Die für den 24. April dort geplante Sitzung des Kreisparlaments ist abgesagt. Archivfoto: Jürgen Vetter

Limburg-WeilburgAm 24. April wird es im Bürgerhaus in Steeden ruhig bleiben. Eigentlich wollten sich dort um 9 Uhr die 71 Mandatsträger des Kreistags Limburg-Weilburg zu einer Sitzung treffen. Doch wegen der Corona-Krise sind diese und andere bevorstehende Sitzungen der Kreisgremien abgesagt worden.

Auch falls sich die Lage im Mai wieder entspannt haben sollte, wird diese Kreistagssitzung nicht erneut angesetzt, sagt Jan Kieserg, Sprecher des Landkreises: "Eine Nachholsitzung ist nicht vorgesehen."

Nur kurz nach einem "grundsätzlichen Hinweis" aus dem Bundesgesundheitsministerium dazu habe man entschieden, vorerst "auf alle nicht zwingend erforderlichen Termine zu verzichten". Aus diesem Grund seien die anstehenden Sitzungen des Kreisausschusses, des Kreistages sowie der Fachausschüsse des Kreistages abgesagt worden.

Die hessische Landkreisordnung sehe in Bezug auf die Kreistage vor, dass mindestens vier Kreistagssitzungen im Jahr stattfinden sollen. Im Kreis Limburg-Weilburg gebe es laut der Jahresterminplanung für 2020 sechs reguläre Sitzungstermine. Aus rechtlicher Sicht sei es somit unproblematisch gewesen, die für den 24. April geplante Kreistagssitzung abzusagen.

Sonderregelungen für

eilige Angelegenheiten

"Vor der Absage wurde zudem abgefragt , ob dringende Angelegenheiten vorliegen, die einer Beschlussfassung bedürfen. Nachdem dies derzeit nicht der Fall ist, wurde die Sitzung abgesagt." Der nächste planmäßige Sitzungstermin für den Kreistag Limburg-Weilburg ist der 19. Juni.

Laut einem am 24. März beschlossenen Landesgesetz zur Sicherung der kommunalen Entscheidungsfähigkeit sei es darüber hinaus möglich, dass der Haupt- und Finanzausschuss des Kreistags unaufschiebbare Entscheidungen treffen kann, wenn der Kreistag nicht tagt. Außerdem könne der Kreisausschuss Beschlüsse teilweise im Umlaufbeschlussverfahren oder im Rahmen des Eilentscheidungsrechts des Landrats herbeiführen. Auf diese Möglichkeiten könne bei Bedarf in Absprache mit den Kreisbeigeordneten zurückgegriffen werden.

"Der Ausschuss ist dadurch in die Lage versetzt worden, kurzfristig und auch in nicht öffentlicher Sitzung sowie in einem Umlaufverfahren zu entscheiden", sagt Kieserg und ergänzt: "Der Landkreis ist somit in eiligen Angelegenheiten in die Lage versetzt, handeln zu können."