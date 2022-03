So gelangen geflüchtete Kinder und Jugendliche in die Schule

Um rasch in die Schule gehen zu können, müssen sich Kontaktpersonen von geflüchteten Kindern und Jugendlichen direkt an das Staatliche Schulamt wenden. Symbolbild: Julian Stratenschulte/dpa

LAHN-DILL-KREIS/LIMBURG-WEILBURG - Seit mehr als zwei Wochen dauert der Krieg Russlands gegen die Ukraine an. Durch die Invasion waren nach Angaben der UNO bis Freitag bereits über 2,3 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen, davon sind bislang rund 100.000 in Deutschland registriert worden.

20 von ihnen sind in den vergangenen Tagen im Staatlichen Schulamt für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg gemeldet worden, da es sich im Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter handelt. Die Zahl dürfte in den kommenden Tagen und Wochen deutlich ansteigen, erwartet die Weilburger Behörde - und informiert alle regionalen Hilfsorganisationen, aber auch die Bürgerinnen und Bürger über den Weg, wie geflüchtete Kinder und Jugendliche zeitnah beschult werden können.

"Da viele Geflüchtete über private Kontakte oder Hilfsangebote in der Region untergebracht werden, haben wir in den vergangenen Tagen Kontakt mit allen uns bekannten Hilfsorganisationen und Freiwilligendiensten aufgenommen", schildert Markus Topitsch, stellvertretender Leiter des Staatlichen Schulamts. Ziel sei es gewesen, die Wege zu erläutern, die es möglich machen, Kinder und Jugendliche aus der Ukraine schnellstmöglich zu beschulen und ihnen somit ein Angebot an Unterstützung und fester Struktur zu bieten. Es sei aber genauso wichtig, dass neben Hilfsorganisationen auch Privatpersonen diese Wege kennen, da nicht wenige Flüchtlinge über persönliche Kontakte in der Region ankämen, so Topitsch.

Schulamt wird nicht automatisch informiert

Nachdem eine Anmeldung im Einwohnermeldeamt erfolgt sei, werde das Schulamt nicht automatisch informiert. Deshalb sei es wichtig, dass sich Familienangehörige oder Kontaktpersonen direkt an das Staatliche Schulamt in Weilburg wenden, erklärt der stellvertretende Leiter der Behörde. Dort ist ein Aufnahme- und Beratungszentrum (ABZ) eingerichtet, das sich darum kümmert, die Schülerinnen und Schüler wohnortnah zu beschulen.

Für die Anmeldung benötigt das ABZ die Meldebescheinigung und neben persönlichen Daten unter anderem Angaben zu Deutschkenntnissen und Kontaktpersonen mit Deutschkenntnissen. Erreichbar ist das ABZ montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 06471/328-301.

Seitens des ABZ wird anschließend geprüft, an welcher Schule eine Aufnahme möglich ist. Beschult werden die Kinder in der Regel entweder in einer so genannten Intensivklasse an allgemein bildenden Schulen oder in einer InteA-Maßnahme (Integration und Abschluss) an beruflichen Schulen. In diesen Klassen steht das Erlernen der deutschen Sprache im Mittelpunkt. Sie werden auch von Migranten aus anderen Ländern besucht, bis diese ausreichend Sprachkenntnisse haben, um eine Regelklasse zu besuchen.

In Abstimmung mit dem Schulträger kümmert sich das ABZ auch um die Frage, wie vom Wohnort aus die Schule - zumeist mit öffentlichen Verkehrsmitteln - erreicht werden kann. Anschließend werden die genannten Kontaktpersonen und die seitens des Schulamts festgelegte aufnehmende Schule informiert. Bei dieser erfolgt dann die Anmeldung zum Schulbesuch: Die Kinder vereinbaren mitsamt einem Familienmitglied und der Kontaktperson einen Termin in der Schule, bei dem die Aufnahme erfolgt und Absprachen beispielsweise zum Stundenplan getroffen werden.

"An nahezu allen Standorten können noch Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden"

"Bislang hat das ABZ für 20 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine einen Schulplatz gesucht. 17 davon besuchen allgemein bildende Schulen in den Kreisen Limburg-Weilburg und Lahn-Dill, drei sind an beruflichen Schulen angemeldet", berichtet Markus Topitsch. Plätze seien derzeit noch ausreichend vorhanden: "22 Klassen sind bisher im Lahn-Dill-Kreis und zwölf im Landkreis Limburg-Weilburg eingerichtet, an nahezu allen Standorten können noch Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden", so der Leitende Schulamtsdirektor. Da in den kommenden Wochen mit einer steigenden Nachfrage an Plätzen zu rechnen sei, könnten Intensivklassen bei Bedarf durch das Staatliche Schulamt zeitnah neu eingerichtet werden.

"Viele Schulen haben in den vergangenen Tagen signalisiert, dass sie gerne zur Aufnahme von geflüchteten Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine bereit seien", berichtet der stellvertretende Schulamtsleiter. Insgesamt gebe es eine große Solidarität mit den Kindern und Jugendlichen aus Osteuropa: Neben der landesweiten Schweigeminute in der vergangenen Woche hätten an etlichen Schulen zwischenzeitlich Gedenk- oder Solidaritätsaktionen stattgefunden, mit denen Zeichen gesetzt beziehungsweise Hilfsprojekte unterstützt werden sollen, so Topitsch abschließend.