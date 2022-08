So können Sie in Weilburg Blut spenden

In den Röhrchen sind Blutproben der jeweiligen Spender. Sie werden vorab untersucht, bevor das Blut einem Erkrankten zugute kommt. Foto: Agathe Markiewicz

WEILBURG - Check-in: Mit einem Lächeln, das man trotz der Maske sehen kann, begrüßt Reiner Kuhl vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Oberlahn, jeden Blutspender am Eingang der Stadthalle. Er setzt Haken hinter die Namen der Frauen und Männer, die sich für den heutigen Blutspendetermin angemeldet haben. Jeder Spender muss seine Hände desinfizieren, bekommt eine FFP2-Maske und heute als kleines Dankeschön einen Gutschein für ein Eis. Dann geht es rein.

Anmeldung: Nach Vorlage des Personalausweises gibt es einen Fragebogen, den jeder Spender ausfüllen muss. Auf dem Weg zu separaten und abgeschirmten Sitzmöglichkeiten, an denen ungestört die teils persönlichen Fragen beantwortet werden, stehen Wasser und Saftschorlen auf einem Tisch. "Die Blutspender sollen hier unbedingt zugreifen", erläutert DRK-Referentin Katharina Knoll. "Sie sollten nämlich vorher viel trinken." Die 30 Fragen beziehen sich unter anderem auf den aktuellen Gesundheitszustand, auf mögliche Infektionskrankheiten und auf eventuelle Rückstände von Arzneimitteln im Blut. Ist der Bogen ausgefüllt, geht es über eine Treppe in die obere Etage der Stadthalle.

Labor, Station 1: An der ersten Station steht die Voruntersuchung an. Heute kommt niemand an Patrick Fischer vorbei, der wie alle seine anderen DRK-Kollegen bei den Blutspenden ehrenamtlich arbeitet. Fischer checkt kurz den Fragebogen: Sind alle Häkchen gesetzt? Ist er unterschrieben? Dann misst der DRK-Ehrenamtliche bei jedem Spender den Blutdruck, die Temperatur und den Hämoglobinwert. "Bei Frauen sollte er zwischen 12,5 und 16,5 liegen", erklärt er. "Bei Männern zwischen 13,5 und 18,5." Der Hämoglobinwert zeigt die Konzentration von Blutsauerstoff beziehungsweise Blutfarbstoff an. Fischer ergänzt: "Laien sagen auch Eisenwert."

Fotos In den Röhrchen sind Blutproben der jeweiligen Spender. Sie werden vorab untersucht, bevor das Blut einem Erkrankten zugute kommt. Foto: Agathe Markiewicz Bei der Blutspende in der Weilburger Stadthalle hat Mehrfachspenderin Jutta Kiefer aus Kubach zum 24. Mal Blut gespendet. Foto: Agathe Markiewicz Blutspende in Weilburg, Stadthalle: Frederik Heider bei der Anmeldung. Foto: Agathe Markiewicz Blutspende in Weilburg, Stadthalle: Blutbeutel. Foto: Agathe Markiewicz Blutspende in Weilburg, Stadthalle: Erstspender Frederik Heider. Foto: Agathe Markiewicz Blutspende in Weilburg, Stadthalle: Blutmischer. Foto: Agathe Markiewicz Blutspende in Weilburg, Stadthalle. An separaten Tischen können die Fragebögen ausgefüllt werden. Foto: Agathe Markiewicz Blutspende in Weilburg, Stadthalle. Foto: Agathe Markiewicz 8

Arztgespräch, Station 2: Station zwei ist vom Internisten David Rassi besetzt. Er ist heute einer der beiden Ärzte, die jeden Spender untersuchen. Das heißt: "Erfüllen die potenziellen Spender alle Voraussetzungen?", erläutert der Mediziner. "Ich möchte zum Beispiel wissen, ob der Spendenwillige in letzter Zeit im Ausland war, wenn ja, wo?" Könnte eine Malaria-Erkrankung vorliegen? Ist eventuell eine Corona-Infektion vorhanden? "Ausschlusskriterien wären aber auch beispielsweise ein zu hoher Blutdruck jenseits von 180 zu 100, eine Entzündung, und auch bei Einnahme von zum Beispiel Cortison oder Antibiotika dürfte man nicht spenden", erklärt David Rassi. "Ebenso nach Operationen oder wenn der Hämoglobinwert zu niedrig ist." Denn das bedeute Blutarmut und sei für den Körper ungesund.

BLUT- UND ANDERE SPENDEN Beim DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen können Spendenwillige neben den regulären Vollblutspenden auch Thrombozyten-, Plasma- und Stammzellspenden leisten. Weitere Zellspenden sind ebenfalls möglich. Infos: kostenfrei unter Telefon 08 00-1 19 49 11, www.plasmaspende.blutspende.de, www.stammzellspenderdatei.de, www.drk-oberlahn.de. Die nächsten Termine: 29. August, Bürgerhaus Weilmünster; 6. September, Bürgerhaus Winkels; 21. September, König-Konrad-Halle Villmar; 26. September, Bürgerhaus Schupbach; 24. Oktober, Stadthalle Weilburg; 31. Oktober, Bürgerhaus Lilie Löhnberg; 7. November, Bürgerhaus Weilmünster; 17. November, Bürgerhaus Winkels; 12. Dezember, Mehrzweckhalle Obertiefenbach; 14. Dezember, König-Konrad-Halle Villmar; 21. Dezember, Stadthalle Weilburg. Die Termine sind jeweils von 15.45 bis 20 UhrAnmeldung unter: terminreservierung.blutspende.de.

Blutspende, Station 3: Nun ist es endlich so weit. Es geht zur Blutentnahme. Jutta Kiefer aus Kubach macht es sich gerade auf einer der Liegen bequem. Vorher durfte sie wählen, ob sie lieber in den linken oder rechten Arm gepikst werden möchte. Die 68-Jährige entscheidet sich für rechts, und schon kann es los gehen. Nachdem etwas Blut in mehrere Röhrchen für die Untersuchung abgezapft ist, beginnt die eigentliche Spende, bei der ein halber Liter Blut entnommen wird. Bei Jutta Kiefer heute zum insgesamt 24. Mal. Die Kubacherin ist sich sicher, dass sie mit dem Blutspenden nicht nur für andere Menschen etwas Gutes tut, sondern auch ihre eigene Gesundheit fördert. "Man hilft Kranken und bewirkt somit eine gute Sache", erläutert Jutta Kiefer. "Und ich tue auch etwas für mich, denn ich habe etwas zu hohen Blutdruck, und mein Arzt sagt, dass sich das Blutspenden positiv darauf auswirkt." Die 68-Jährige fügt an: "Es sollten viel mehr Menschen Blut spenden."

Ein Blutspende-Neuling nimmt derweil auf der Liege gegenüber Platz. Es ist der 29-jährige Frederik Heider aus Gaudernbach, der heute zu seiner ersten Blutspende gekommen ist. Während der halbe Liter seines Blutes in den speziellen Beutel fließt und vom Blutmischer in Bewegung gehalten wird, sagt Frederik Heider, dass er sich gut fühlt und dass er die Spende gut verträgt. Und er erzählt, warum er heute hier ist: "Ich wollte meine Blutgruppe typisieren lassen, aber ich habe mir vorgenommen, ab jetzt einmal im Jahr zum Spenden zu kommen." Die Spende selbst dauert nur wenige Minuten.

Ruhezone, Station 4: Ist die Blutspende vorbei, geht es für 15 Minuten in die Ruhezone. Wer möchte, nimmt auf einem Stuhl Platz, aber auch eine Liege steht für Spender bereit, die sich lieber noch einmal hinlegen möchten.

Verpflegung: Nun geht es am anderen Ende der Halle wieder die Treppen hinab zum Ausgang. Hier verabschiedet Michael Erle die Blutspender mit Bananen und jeder Menge Schokolade. "In Nicht-Corona-Zeiten gibt es für die Spender Essen hier vor Ort", berichtet Katharina Knoll. "Derzeit sind aber nur to-go-Päckchen möglich."

Übrigens: Seit dem Check-in ist gerade mal eine gute halbe Stunde vergangen.

Der Weg des Blutes, Aufarbeitung: Im Anschluss an den Blutspendetermin wird das gespendete Blut in einem Labor aufbereitet. Zuerst werden die Blutgruppe bestimmt und das Blut auf Infektionskrankheiten untersucht. Durch Zentrifugieren wird das Blut in seine drei Hauptbestandteile getrennt: rote Blutkörperchen (Erythrozyten), Blutplättchen (Thrombozyten) und Plasma. Innerhalb von 24 Stunden stehen die aufbereiteten und getesteten Blutprodukte bereit - rund um die Uhr auf Abruf. Zusätzlich wird eine optimale Lagerung und Haltbarkeit der Blutkomponenten gewährleistet. Das Erythrozyten-Konzentrat ist bis zu 42 Tagen haltbar, das Thrombozyten-Konzentrat bis zu vier Tagen, und das Plasma ist tiefgefroren bis zu zwei Jahren haltbar.

Die Versorgung: Eine einzige Blutspende kann durch diese Aufteilung in die einzelnen Blutbestandteile bis zu drei Patienten helfen. Besonders die Thrombozyten sind für an Krebs erkrankte Personen, die eine Chemotherapie benötigen, überlebenswichtig. Thrombozyten sind in der Lage, Verletzungen der Gefäßwände sehr schnell und zuverlässig zu reparieren. Ebenfalls auf Blut angewiesen sind beispielsweise Menschen, die nach einem Unfall starken Blutverlust erlitten haben, die an schweren Verbrennungen leiden, die eine Organtransplantation benötigen, die während der Wartezeit auf eine Transplantation auf Blut angewiesen sind, die Komplikationen bei der Geburt erleiden. Übrigens: Das in Hessen gespendete Blut und somit die fertigen Blutpräparate kommen ausschließlich Krankenhäusern, Uni-Kliniken, Rettungsdiensten und Arztpraxen in Hessen zugute.

Die Kreuzprobe: Bevor eine Blutspende einer erkrankten Person helfen kann, wird vor Ort anhand einer Kreuzprobe getestet, ob das Spender- mit dem Patientenblut verträglich ist.

Der Bedside-Test: Unmittelbar vor der Bluttransfusion wird direkt am Patientenbett der mit Blut zu versorgenden Person nochmals die AB0-Blutgruppe des Erkrankten bestimmt, um die Übereinstimmung mit der Blutkonserve zu bestätigen.