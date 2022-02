"Soko" Jakob-Mankel-Schule löst spannende Fälle

In weißem Kittel und mit Schutzbrille lösen die Schüler an verschiedenen Stationen im Labor insgesamt drei fiktive Kriminalfälle. Foto: Jakob-Mankel-Schule

WEILBURG/MARBURG - Im Rahmen der Förderung von leistungsstarken Schülern hat die "Forscher-AG" der Jakob-Mankel-Schule das Chemikum in Marburg besucht. Es ist eine Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit dem Schwerpunkt Chemie.

Das Chemikum verstehe sich ausdrücklich als Mitmachlabor, heißt es in einer Pressemitteilung der Mankel-Schule. Der handlungsorientierte Umgang mit Fragestellungen unter anderem aus Chemie, Biologie und Pharmazie stehe dort im Vordergrund. Die jungen Forscherinnen und Forscher erhielten zunächst eine Einführung in das naturwissenschaftliche Arbeiten und in die Kriminalistik.

Mit weißem Kittel und Schutzbrille ausgerüstet lösten sie im Anschluss an verschiedenen Stationen im Labor insgesamt drei fiktive Kriminalfälle. In Erdresten wurden unter anderem Kalk, Eisen und Salz nachgewiesen, eine vermeintliche Blutspur erwies sich nur als Rotweinfleck, und das verdächtige weiße Pulver entpuppte sich als Puderzucker.

Zum Schluss war das logische Denkvermögen gefragt: Wer aus der Täterkartei entspricht den ermittelten Ergebnissen?

"An diesem Tag war die Freude am naturwissenschaftlich-technischen Arbeiten bei allen Gruppenmitgliedern merklich zu spüren. Vielleicht konnte der ein oder andere unerkannte Talente entdecken und sich für einen Beruf im Mint-Bereich begeistern", heißt es in der Pressemitteilung der Weilburger Schule abschließend.