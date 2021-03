SPD will "soziale Stadt" schaffen

Was Weilburg ausmacht, sind nicht nur die historischen Gebäude, sondern die Menschen, finden die Sozialdemokraten Jan Kramer und Isabell Heep. Foto: SPD Weilburg

WEILBURG - Zur Kommunalwahl legen die Weilburger Sozialdemokraten das Augenmerk auf soziale Themen. Stärkung des Ehrenamts, bezahlbarer Wohnraum und gleiche Bildung für alle - das sind nur einige der Aspekte, die die SPD im Stadtparlament künftig angehen will.

Der Blick auf die Lahn und den Felsen, auf dem malerisch die Weilburger Schlossanlage und die Altstadt thronen, während im Hintergrund das Wehr rauscht - das ist immer wieder ein besonderes Erlebnis für Jan Kramer, der als Spitzenkandidat die Weilburger SPD in den Wahlkampf geführt hat. Er sagt: "Das steht sinnbildlich für diese Stadt, für die unser Herz schlägt und die so viel zu bieten hat."

Das, was Weilburg wirklich ausmacht, seien aber letztlich nicht die schönen Bauwerke, die touristischen Sehenswürdigkeiten oder auch die wunderbare Natur ringsum. "Das sind die Menschen, die hier leben und für die Weilburg, wie für uns, ihre Heimat ist", ergänzt Isabell Heep. Die Kandidatin für das Stadtparlament ist im Wahlkampf-Team der SPD unter anderem für die Ausgestaltung des Wahlprogramms zuständig. "Die Weilburgerinnen und Weilburger, sie stehen deshalb auch im Zentrum unseres Programms einer ,sozialen Stadt'."

Für die Weilburger SPD bedeutet das: eine Stadt, die von Gemeinschaft und mehr Gerechtigkeit geprägt ist. "Damit wollen wir bewusst einen Kontrapunkt setzen gegen zunehmenden Egoismus und eine ,Ich-zuerst-Mentalität'", sagt Kramer.

Die Weilburger SPD wolle stattdessen allen Rückenwind geben, die sich für das Gemeinwohl und ihre Mitmenschen engagieren. Gerade die Zeit der Pandemie habe gezeigt, wie wichtig dies sei. Aus Sicht der Genossen gehören da viele Themenfelder dazu. "Die Wahrung der gleichen Bildungschancen von der Kita an, die Stärkung des Ehrenamts oder von Initiativen, die einer Vereinsamung entgegenwirken - das sind nur einige Beispiele", sagt Isabell Heep. Ob Nachbarschaftshilfe, Einkaufsservices für Senioren oder Gartenkonzerte - gute Projekte, die in der Residenzstadt entstanden sind, möchte die SPD fördern oder neu initiieren und stadtpolitisch steuern.

Stadt soll für alle Generationen attraktiv sein

"Außerdem möchten wir Weilburg attraktiv für alle Generationen gestalten - vom wohnortnahen Kinderspielplatz, über einen Skaterpark für Jugendliche bis hin zu einem Ausbau der Rad- und Wanderwege", erklärt Jan Kramer. Bezahlbarer Wohnraum, nachhaltige Bauprojekte wie eine Energie-Plus-Siedlung und passende Angebote vom Single-Appartment bis zum barrierefreien Wohnen sind weitere Bausteine des SPD-Programms.

"Wir möchten die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, damit Weilburg nachhaltig fit wird für die Zukunft", betont Isabell Heep und fügt an: "Unser hoher Wohn- und Freizeitwert in Verbindung mit den Möglichkeiten der Digitalisierung bietet Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten zugleich. Diese gilt es, zu nutzen - und gleichzeitig das zu bewahren, was wir so an Weilburg mögen."