Spendenaufruf zur Stadionrettung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Unter dem Motto „Rettet das Stadion“ bittet die Spielgemeinschaft (SG) Oberlahn um Spenden. „Nach dem kurzen, aber schweren Unwetter am Muttertag ist unser mit viel Eigenleistung erneuerter Kunstrasenplatz im Stadion mit einer dicken Schlammschicht bedeckt“, sagen Rainer Staffa und Norbert Abel vom TuS Kubach, dem federführenden Verein der SG. Lediglich die Mitte des Kunstrasenplatzes leuchtet noch in sattem Grün. Alle anderen Flächen sind derzeit jedoch vom Schlamm in Mitleidenschaft gezogen. Man sei bereits mit vielen ehrenamtlichen Helfern sowie der Unterstützung der Stadt Weilburg, des Kreises Limburg-Weilburg und der Firma Wilhelm Schütz mit der Schadensbehebung beschäftigt. Der Gesamtschaden könne erst nach der Schlammbeseitigung benannt werden. „Wenn wir Pech haben, ist der Platz unterspült worden und die Drainage defekt“, sagt Staffa.

Schlimmstenfalls ist auch Drainage betroffen

Die Anlage wird nicht nur von der SG, sondern auch von anderen lokalen Sportvereinen und vor allem von den umliegenden Schulen genutzt. Um den Platz schnellstmöglich wieder bespielbar zu machen, sei man auf Spenden angewiesen. „Bitte helft uns dabei, den Platz für die Weilburger wieder in Topform zu bringen“, appellieren Staffa und Abel. Die Spenden müssen an den TuS 1945 Kubach entrichtet werden, da die SG kein eingetragener Verein sei. Infos auch zum Spendenkonto gibt es unter www.sg-oberlahn.de/rettetdasstadion/.