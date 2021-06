Sperrung vor der Kristallhöhle aufgehoben

Wieder für den Verkehr freigegeben: Die Bauarbeiten auf der K 422 sind beendet. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

WEILBURG-KUBACH - Gute Nachrichten für die Verkehrsteilnehmer: Die Vollsperrung der Kreisstraße 422 zwischen der Weilstraße und dem Weilburger Stadtteil Kubach ist wieder aufgehoben.

Seit dem 10. Mai war die Fahrbahn der K 422 zwischen dem Einmündungsbereich der Landesstraße 3025 (Weilstraße) und Kubach in einem Teilbereich erneuert worden. Die Arbeiten in der Nähe der Kristallhöhle sollten eigentlich bereits am 28. Mai beendet sein.

"Aufgrund von starken Regenfällen hat es eine Verzögerung von drei Tagen gegeben", wie Jan Kieserg, Pressesprecher des Kreises, mitteilt. Seit dem Abend des 31. Mai sollte die Straße nun wieder frei sein. Die Baustelle hatte auch für Verärgerung in Kirschhofen gesorgt. Dort ist die Weilstraße bis voraussichtlich Ende Juni gesperrt. Die Baustelle erstreckt sich vom Ortsausgang Weilburg (L 3025) bis zum Abzweig der L 3323 nach Kirschhofen.

Umleitung kann jetzt abgekürzt werden

Die von der Straßenbaubehörde Hessen Mobil installierte Umleitung führt über Edelsberg und den Kreisverkehr am Weilburger Tiergarten. Ein Kirschhöfer Bürger beklagte sich über den weiten Umweg und hätte sich stattdessen eine Verschiebung der Bauarbeiten gewünscht. Nun kann die Abkürzung über Kubach genommen werden.