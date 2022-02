Spülwasser für den Drogentest

Jetzt teilen:

WEILBURG - Eine Polizeistreife hat am Donnerstag gegen 1.10 Uhr in der Limburger Straße in Weilburg einen Honda zur Kontrolle angehalten. Der 24-jährige Fahrer konnte laut Pressemitteilung keinen Führerschein zeigen, habe dafür aber deutlich unter Alkoholeinfluss gestanden. Er wurde mit zur Dienststelle genommen. Bei einem Urin-Drogenvortest habe er die Beamten zunächst mit Wasser aus der Toilette betrügen wollen. Somit wurde die Urin-Abgabe von einem Beamten überwacht. Der Test fiel positiv auf mehrere Betäubungsmittel aus. Anschließend entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

Weitere Ermittlungen bestätigten, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem wurde er mit Haftbefehl gesucht.