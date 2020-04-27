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Montag, 27.04.2020 - 12:15
2 min

Stadt Weilburg investiert 627 000 Euro in neue Kita "König Konrad"

Die Stadt Weilburg plant weitere Arbeiten an der neuen Kita "König Konrad".

In Windeseile hat die Stadt im Frühjahr 2019 die ehemalige Spielmannschule zur Kita "König Konrad" umgebaut. Auf SPD-Anfrage hat die Verwaltung eine Kostenübersicht vorgelegt. Foto: Olivia Heß

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