Stadt Weilburg kauft weitere Immobilien in der Altstadt

WEILBURG - Die Stadt kauft weitere Gebäude in der Altstadt. Dies entschieden die Parlamentarier auf ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstagabend in der Aula des Komödienbaus. Über den Ankauf der Liegenschaften Marktplatz 1 und 3, in der unter anderem auch die Redaktion des Weilburger Tageblatts untergebracht ist, wurde kontrovers diskutiert.

Mit den Stimmen der CDU, Grünen, FDP, FWG und AfD und gegen die Stimmen der SPD wurde der Erwerb, der die Stadt rund 740.000 Euro kosten wird, schließlich beschlossen.

Die SPD betonte, keineswegs grundsätzlich gegen den Kauf zu sein, allerdings seien aus Sicht der Sozialdemokraten noch zu viele Fragen offen. "Es besteht keine Eile für diese Entscheidung, immerhin geht es hier um Steuergelder", sagte der Fraktionsvorsitzende Jan Kramer. Und mit diesen müsse die Stadt sensibel umgehen, zumal unklar sei, ob sich die Summe von 740.000 Euro durch weitere Kosten für mögliche Sanierungen nicht noch deutlich erhöhen werde.

"Wie kommt der Kaufpreis zustande? Welche Sanierungen sind nötig? Und wie sieht das Nutzungskonzept aus", fragte Jan Kramer. Dies solle der Magistrat erst klären, bevor die Sozialdemokraten dem Erwerb zustimmen könnten. "Wir wollen schließlich nicht die Katze im Sack kaufen", so Jan Kramer.

"Dieses Grundstück kann man nicht für einen Apfel und ein Ei erwerben", entgegnete Gerhard Würz, Fraktionschef der Freien Wähler. Der Kauf stelle für die Stadt zudem kein großes Risiko da, es gebe "zuverlässige Mieter". Außerdem sei der Kaufpreis bereits vor zwei Jahren vereinbart worden und trotz der Inflation nicht gestiegen. "Wenn wir noch lange warten, findet der Verkäufer vielleicht einen anderen Interessenten", sagte er.

Auch Hans Werner Bruchmeier, Fraktionschef der FDP, plädierte für den Ankauf. "Im Jahr 2021 hatten wir noch den Wunsch, das Gebäude zu erwerben. Auch damals hätten wir die ,Katze im Sack' gekauft", sagte er. Die Stadt solle "Herr der Lage" bleiben.

Heinz-Jürgen Deuster, Fraktionschef der Grünen, sagte, die Einwände der SPD ergäben zwar durchaus Sinn, ein Nutzungskonzept sei jedoch vorhanden. "Es sind ja Mieter da." Daher würden die Grünen zustimmen.

Alexander Fries (AfD) sprach zwar von einer "immensen Kaufsumme", die AfD sei jedoch mit dem Nutzungskonzept zufrieden. Somit werde auch er für den Ankauf votieren.

"Sie brauchen sich über die Verschwendung von Steuergeldern keine Sorgen zu machen", sagte Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) in Richtung der SPD-Fraktion. Die Stadt wisse sehr genau, was sie tue. Der Preis für das Gebäude sei "marktkonform".

Einstimmig wurde dagegen für eine Summe von 70.000 Euro der Kauf des Grundstücks "Mauerstraße 17" beschlossen. "Dass die Stadt zum Eigentümer dieser Gebäude wird, sollte zwar eigentlich die Ausnahme bleiben", sagte der CDU-Abgeordnete Philip Bletz. Wenn jedoch der Besitzer einer Immobilie seiner Verantwortung nicht gerecht werde, das Gebäude verfalle und das Erscheinungsbild der Altstadt leide, müsse die Stadt eingreifen.

Bereits im Jahr 2020 hatten die Gremien der Stadt beschlossen, eine "Satzung über Vorkaufsrechte in der Altstadt und den Dorfkernen" einzuführen und dafür ein jährliches Budget von 500.000 Euro geschaffen.