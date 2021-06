Stadt Weilburg rüstet den Bauhof auf

Sie präsentieren den neuen Material- und Geräteunterstand (v. l.): Klaus Burger, Wolfgang Bocian, Bauhofleiter Thorsten Vlegels, Marco Born, Bürgermeister Johannes Hanisch, Thomas Jung und Frank Ebel. Foto: Stadt Weilburg

WEILBURG - Der Bauhof der Stadt Weilburg ist in den vergangenen Wochen deutlich besser ausgestattet worden: Neben dem Bau eines neuen Materialunterstandes sind drei Fahrzeuge in Dienst gestellt worden. Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) machte sich mit Bauhofleiter Thorsten Vlegels vor Ort ein Bild.

Eine über die Jahre marode gewordene Holzkonstruktion zum Unterstellen von Geräten, Anhängern, Holzmaterial und weiteren Arbeitsgeräten wurde durch eine pflegeleichte und langlebige Stahlkonstruktion in Anthrazit ersetzt. "Die Witterung der vergangenen rund 50 Jahre, die der alte Unterstand gedient hatte, haben die Stahlstützen stark wegrosten lassen, sodass Einsturzgefahr bestand", erläuterte Vlegels. Rund drei Wochen dauerte der Bau des Materialunterstandes durch die Firma Fega aus Gaudernbach. Die Gesamtkosten, einschließlich der Entsorgung des alten Unterstandes, belaufen sich auf knapp 34 000 Euro.

Die drei neuen Fahrzeuge für die Bauhofmannschaft sind junge Gebrauchtfahrzeuge. "Besonders das Fahrzeug für unseren Installateur ist ein regelrechter Glücksgriff gewesen", berichtete der Bauhofleiter. Der Ford Transit sei mit einer kompletten Installationsausstattung samt Werkbank ausgestattet und koste im Neuzustand gut 40 000 Euro. Die Stadt habe das Fahrzeug für rund ein Viertel des Neupreises bekommen. Auch für die Friedhofsgärtner und den Brandschutzbeauftragten gab es jeweils einen jungen Gebrauchten. Die beiden alten Fahrzeuge waren in die Jahre gekommen und mussten ausgesondert werden.

Bauhof modernisiert und Containeranlage geplant

In den vergangenen Monaten sind auch Räume des Bauhofgebäudes renoviert und modernisiert worden. Nach Angaben von Hanisch soll in nächster Zeit außerdem unter anderem eine Kipplademulde für den Müll durch eine Containerlösung am Hang ersetzt werden, sodass der Müll ohne Zwischenlagern direkt im Container abgeladen werden kann.

Der Bürgermeister dankte dem Bauhofleiter und seinen Mitarbeitern für die Unterstützung, die Anschaffung der Fahrzeuge sowie für die geleistete Arbeit insgesamt. Auch den politischen Mandatsträgern dankte er für die Unterstützung.