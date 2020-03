Stadt Weilburg wirbt mit Plakaten

Jetzt teilen:

Die aktuelle Situation zur Eindämmung des Coronavirus schränkt die gesamte Bevölkerung in ihrer gewohnten Lebensweise ein. Auch in Weilburg gilt: Zu Hause bleiben kann nicht nur das eigene Leben, sondern das der Mitmenschen retten. Um diesen Appell noch eindringlicher an die Bevölkerung zu bringen, hat die Stadt Weilburg an mehreren Plätzen in der Stadt Banner mit der Aufschrift "Zuhause bleiben = Gesund bleiben" angebracht. Die Banner hängen beidseitig an der Fußgängerbrücke, die zum Landtor führt, am Käsmarkplatz sowie an der Ecke Bahnhofstraße/Limburger Straße. Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU/Foto) appelliert damit auf Einsicht der Weilburger Bürgerschaft und bittet weiterhin dringend um die Einhaltung der aktuellen Verordnungen zur Eindämmung des sich weiter ausbreitenden Coronavirus. red/Foto: Stadt Weilburg