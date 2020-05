Stadtmuseum Weilburg zeigt chinesische Papierschnitt-Ausstellung

Holger Redling und Mitarbeiterin Qian Jia freuen sich auf viele Besucher, natürlich in gebotenem Abstand. Foto: Sabine Gorenflo

WEILBURG. Dass dem Bergbau- und Stadtmuseum auch das Chinesische Papierschnitt-Museum angegliedert ist, wissen viele nicht. Ab sofort präsentiert das Museum die Ausstellung "Glück - Wiedersehen nach langer Trennung". Besucher können 28 fantastische Exponate ausgewählter Papierschnittkunst betrachten. Normalerweise würde die Ausstellung mit einer Vernissage eröffnet, aber in Corona-Zeiten ist dies derzeit nicht möglich.

Das Bergbau- und Stadtmuseum beherbergt über 100 filigrane Papierschnitte aus ganz China, 28 hat Mitarbeiterin Qian Jia zusammen gestellt. Alle gezeigten Kunstwerke beschäftigen sich mit dem Thema "Glück".

Zwischen 2006 und 2008 kamen die Exponate nach Weilburg. Über ihren europäischen Repräsentanten Genrui Zhang, Rödermark, wurden die Exponate von der Chinesischen Papierschnittvereinigung Peking zur Verfügung gestellt.

"Das Thema der Ausstellung passt gut in die aktuelle Zeit, denn wir freuen uns alle, nach der Schließung nun wieder für die Besucher da zu sein", sagt Museumsleiter Holger Redling. Die Tradition des chinesischen Papierschnitts sei wesentlich älter als die europäische, sie lasse sich bis ins 6. Jahrhundert zurückverfolgen. Bei archäologischen Ausgrabungen in Kaoch'ang habe man gefaltet geschnittene Scherenschnittrosetten mit geometrischen Mustern gefunden, die auf 514 und 551 datiert wurden.

"Im Verlauf der Jahrhunderte wurden die Papierschnitte zur wichtigsten Volks- und Gebrauchskunst Chinas und zunächst weder als Kunstobjekte angesehen noch gesammelt", erzählt Redling. Sie zählten nicht, wie die Tuschemalerei oder die Kalligrafie, zu den "edlen Künsten".

Erst nach der Gründung der Volksrepublik China 1949 erschienen Publikationen zu diesem Thema und Sammelmappen.

Je feiner der Schnitt werden soll, desto feiner und spezieller werde das Werkzeug, also für mit der Schere hergestellte Schnitte feine, spitze, messerscharfe Scheren, erklärte Redling. Für filigrane Arbeiten mit vielen Innenflächen benutze man rasierklingenscharfe Messer.

Die Technik stelle auch Anforderungen an das Papier: Es sollte dünn sein, nicht fusseln und sich leicht schneiden lassen, denn man schneide ja doch oft mehrere Lagen gleichzeitig.

In der Ausstellung findet man verschiedene Papiere, auch Glanzpapiere. Die wichtigsten Einfärbungen seien Rot und Schwarz. Der einfache "Faltschnitt" schneidet also ein einmal gefaltetes Blatt und schneidet doppelt. Auseinandergefaltet entstehe ein spiegelsymmetrisches Motiv.

"Bei Mehrfachfaltungen und mehreren Schnittlagen ist das Ergebnis der Ausfaltung immer ein spannendes Erlebnis, weil sich Motiv oder Motivteile mehrfach wiederholen und ergänzen", sagt Redling. Insbesondere bei Ornamenten sei diese Technik immer wieder verblüffend. Auch das sei in der Ausstellung bei den Rahmen mancher Motive zu sehen. In diesen Fällen werde zuerst der Rahmen aus mehrfach gefaltetem Papier geschnitten, dann das Papier aufgefaltet und der innere Teil ausgeschnitten.

"Viele der Papierschnitte behandeln traditionelle Themen, Themen aus dem Volkstum, Sagen und Geschichten", sagt Redling. Die Papierschnitte seien teilweise von der Symbolik her ziemlich komplex. Schuld daran sei unter anderem die chinesische Sprache, insbesondere deren Homonymen, das seien gleichlautende Begriffe verschiedenen Inhalts.

Museumsmitarbeiterin Qian Jia hat die Papierschnitte für die Ausstellung extra so ausgesucht, dass sie Wohlgefühl, Hoffnung und Glückwünsche ausstrahlen sollen. "An vielen Papierschnitten arbeiten die Künstler wochen- oder gar monatelang", sagt Jia. Sie habe dieses Handwerk als Kind ebenfalls gelernt, denn es habe eine große Tradition in China.

Früher seien die Papierschnitte in die Fenster der Häuser gehängt worden für die guten Geister, die Glück bringen sollten. Heute beherrsche kaum noch jemand in China diese große Kunst.

Die Papierschnitt-Ausstellung "Glück - Wiedersehen nach langer Trennung" ist noch bis Ende August im "Kleinen Kabinett" des Bergbau- und Stadtmuseums, Schlossplatz 1, zu sehen.