Stadtwerke unterstützen Weilburger Vereine

Die Stadtwerke Weilburg unterstützen drei Fördervereine mit je 1000 Euro: (v.l.) Jörg Korschinsky, Ulla Carina Reitz, Hans-Peter Schick, Jennifer Kerry und Bürgermeister Johannes Hanisch. Foto: Stadt Weilburg

WEILBURG - Die Weilburger Stadtwerke haben drei Weilburger Vereine mit einer Spende in Höhe von insgesamt 3000 Euro bedacht. Der Geschäftsführer der Stadtwerke, Jörg Korschisky, überreichte gemeinsam mit Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU), der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke ist, jeweils eine Spende in Höhe von 1000 Euro an den Förderverein des Wildparks "Tiergarten Weilburg", das Kinderforsthaus Weilburg und den Förderverein der Wilhelm-Knapp-Schule (WKS).

Geld bei ausgefallenen Aktionen eingespart

"Als Stadtwerke und wirtschaftliches Weilburger Unternehmen sind wir mit allen Familien Weilburgs verbunden und unterstützen deshalb seit vielen Jahren Weilburger Vereine, die sich durch ein besonderes Engagement für Familien auszeichnen", sagte Korschinsky. Die sonst über das Jahr stattfindenden Aktionen, darunter auch die beliebte Weihnachtsbaumaktion, haben aufgrund der Corona-Situation nicht stattfinden können: "Wir haben uns deshalb - in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat - dafür entschieden, das aus den ausgefallenen Aktionen eingesparte Geld drei Weilburger Vereinen und Einrichtungen, die sich besonders für Familien einsetzen, zu spenden."

Über einen symbolischen Scheck und damit 1000 Euro freuten sich Hans-Peter Schick für den Förderverein des Wildparks "Tiergarten Weilburg", Kita-Koordinatorin Jennifer Kerry für das Kinderforsthaus Weilburg sowie Schulleiterin Ulla Carina Reitz für den Förderverein der Wilhelm-Knapp-Schule. "Ich habe die Weihnachtsbaumaktion der Stadtwerke vermisst", sagte Hanisch. "Gleichwohl freut es mich, dass wir mit der Spende eine gute Alternative gewählt haben."

Der Förderverein des Wildparks "Tiergarten Weilburg" setzt sich für die Förderung des Verhältnisses der Menschen zu Natur und Umwelt ein und bietet zudem ein Angebot für Familien. "Wir unterstützen den für Kinder und Jugendliche neu geplanten Schulbauernhof, durch den das Leben mit heimischen Tieren und auch landwirtschaftliches Geschehen präsentiert werden sollen", begründete Korschinsky die Spende.

Das Kinderforsthaus wurde vor zehn Jahren mit Unterstützung von Hessenforst und mehreren Weilburger Unternehmen, darunter auch die Stadtwerke, entwickelt. Mit dieser Spende würde die Anschaffung einer neuen Einrichtung und Möbel unterstützt, um das Haus fit zu machen, wie Korschinsky berichtete. "Damit werden künftige Entwicklungschancen und das Wohlergehen von Kindern im Kindergartenalter am Standort Weilburg gefördert", freute sich Hanisch und berichtete, dass die Stadt rund 35 000 Euro im Haushalt bereitgestellt hat, um das Kinderforsthaus neu auszustatten.

"Die Spende an die Wilhelm-Knapp-Schule werden wir auf die drei Vereine der Schule aufteilen", sagte Ulla Carina Reitz und berichtete, dass sowohl der "Verein der Förderer, Freunde und Ehemaligen der Wilhelm-Knapp-Schule" als auch der Verein "Manage-It", der in eigener Regie den Schulkiosk, das "Café Auszeit" des Staatlichen Schulamtes und das "Schlosscafé Weilburg" betreibt, eine große finanzielle Unterstützung bieten. Auch ein Projekt der Wilhelm-Knapp-Schule sei die Schülerfirma "Quick fix", die eine Fahrradstation entwickelt hat, von denen auch schon einige auf den Radwegen aufgestellt sind.