"Stahlpartner" spendet 1000 Euro an die Tafel

Thorsten Koch (l.) und Leonard Wieczorek freuen sich über die Spende an die Weilburger Tafel. Foto: Margit Bach

Weilburg (bach). "Mein Betrieb läuft trotz Corona-Krise super: alle kaufen jetzt Stahl", freut sich Thorsten Koch vom Unternehmen "Stahlpartner Mitte" mit Hauptsitz in Weilburg sowie den Niederlassungen in Andernach, Liederbach, Merenberg, Neuwied und Nidda.

Tafel muss Arbeit wegen Corona teilweise einstellen

"Daher möchte ich gerne etwas weitergeben und Menschen eine Freude bereiten. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist dies wichtig".

So hat Thorsten Koch nun eine Spende in Höhe von 1000 Euro an den Vorsitzenden der Weilburger Tafel, Leonard Wieczorek, übergeben. Und die Tafel kann es gut gebrauchen: Aufgrund der Corona-Krise musste sie ihre Arbeit einstellen, um niemanden - auch die überwiegend älteren ehrenamtlichen Helfer nicht - zu gefährden. Die Kosten wie Miete und Energie laufen aber weiter. Und ob seitens des Vermieters ein Entgegenkommen zu erwarten ist, kann noch niemand sagen.

Koch will dem Team einen seiner Transporter für die nächste Zeit kostenfrei und täglich neu aufgetankt zur Verfügung stellt. Zwar werden derzeit keine frischen Lebensmittel abgeholt, aber haltbare Waren wie Konserven beispielsweise können gut gelagert werden. Auch werden während der Schließung Arbeiten in den Räumen ausgeführt, für die Materialien gebraucht werden.