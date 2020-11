Stolpersteine auch in Weilburg

Steinmetz Gerhard Höhler montiert die vom Verein "Weilburg erinnert" gestiftete Granitplatte an der Fassade der Kreis- und Stadtbücherei. Weilburg ist damit um ein Denkmal reicher, für manch einen ist es gar das wichtigste Denkmal. Archivfoto: Olivia Heß

WEILBURG - Der Verein "Weilburg erinnert" zieht zwei Jahre nach seiner Gründung eine erfolgreiche Bilanz seines Einsatzes zur Pflege der Erinnerung und für die Demokratie. Zudem wählten die Mitglieder in ihrer Jahresversammlung einstimmig das Team um den Vorsitzenden Markus Huth wieder.

Dieser berichtete unter anderem, dass ab sofort im kunstvoll gestalteten Schaufenster des ehemaligen Cafés Ententeich in der Marktstraße 5 aktuelle Projekte vorgestellt werden.

Huth erläuterte zudem, dass es erste Gespräche mit dem Bürgermeister über das "Projekt Stolpersteine" gegeben habe. Auch der Kontakt zu den politischen Mandatsträgern sei inzwischen hergestellt. Motivierend sei das starke Interesse Weilburger Schulen an einer historischen Bildungsarbeit rund um diese dezentralen Mahnmale. So könne die Übernahme von Patenschaften zur Pflege der Erinnerung an die Opfer jede neue Schülergeneration zu fächer- und jahrgangsübergreifenden Projekten anregen.

Reges Interesse von Schulen an historischer Arbeit

Der Vorsitzende erinnerte in der Mitgliederversammlung an nachhaltig wirksame Aktionen im Jahr 2019. Unter anderem verwies er auch viele positive Rückmeldungen. Diese bezogen sich zum einen auf zwei Theateraufführungen des Stücks über die Grauen der Kindereuthanasie, "Das Schutzengelhaus", vor Hunderten Schülern und zum anderen auf eine Umfrage in Schulen zum Thema "70 Jahre Grundgesetz der BRD". Letzteres führte am 27. Januar dieses Jahres, dem Holocaust-Gedenktag, zur Installation einer von dem Villmarer Gerhard Höhler gestalteten Granitplatte mit dem Satz 1 des Grundgesetzes, "Die Würde des Menschen ist unantastbar". Angebracht wurde sie zentral in der Weilburger Altstadt am Gebäude der Kreis- und Stadtbücherei.

Auch die Postkarten-Aktion "Da stand die Mauer" zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung, in Zusammenarbeit mit der bundesweiten Initiative "Gegen das Vergessen - für Demokratie", führte laut Huth zu positiven Feedbacks vor allem aus den Schulen. Beeindruckend sei auch eine gemeinsame Gedenkfeier von "Weilburg erinnert", des Geschichtsvereins Weilburg und der Stadt Weilburg gewesen. Auf dem Weilburger Friedhof hatten die Teilnehmer an den Beginn des Zweiten Weltkrieges erinnert und an den "Euthanasie"-Erlass, der zur massenhaften Ermordung körperlich und geistig behinderter Menschen führte.

Huth dankte ausdrücklich seinen Mitarbeitern im Vorstand "für ihren ehrenamtlichen Einsatz zur Erinnerung an die Gräueltaten des NS- und der SED-Diktatur, das Einsetzen für Demokratie und ein weltoffenes und demokratisches Weilburg".

Unter der Wahlleitung von Renate Michel wurden wiedergewählt: Markus Huth als Vorsitzender, Bärbel Kamphausen-Muser zur Schriftführerin sowie Martina Zimmermann, Martina Hartmann-Menz und Jürgen Weil als Beisitzer mit besonderen Aufgaben. Neu als Kassierer rückte Manfred Schiebel in den Vorstand nach.

Die Position des stellvertretenden Vorsitzenden blieb zunächst unbesetzt, eine Nachwahl soll bei der Mitgliederversammlung im kommenden Jahr erfolgen.

Ja zum Beitritt zur Landesarbeitsgemeinschaft

Die Mitgliederversammlung beschloss außerdem, sich der "LAG Hessen", der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Erinnerungsinitiativen zur NS-Zeit in Hessen, anzuschließen. Die LAG fördert die enge Zusammenarbeit und den regelmäßigen Erfahrungsaustausch ihrer Mitglieder und entwickelt didaktische Konzepte zur Vermittlung der NS-Vergangenheit in Schulen, für die außerschulische Jugendarbeit und die Erwachsenenbildung.

Auch hoffen alle, dass die Ausstellung "Hass vernichtet" der Berliner "Politputze" Irmela Mensah-Schramm im nächsten Jahr in eine Weilburger Schule geholt werden kann. Sie zeigt ihre Erfahrungen mit dem Beseitigen von Nazischmierereien und Hassparolen von Laternen und Mauern. In Planung befinden sich zwei Theaterveranstaltungen: "Ännes letzte Reise" zum Thema Euthanasie und "ÜBERdasLEBEN oder mein Geburtstag mit dem Führer" zum Thema Widerstand der "stillen Helden" im Nationalsozialismus.