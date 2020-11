Stornierungsfrust statt Urlaubslust

Bei einer Pauschalreise könne man jederzeit vom Reisevertrag zurücktreten, erklärt der Weilburger Rechtsanwalt Philip Bletz. Wie hoch die Storno-Gebühren sind, werde in den allgemeinen Geschäftsbedingungen abhängig vom Stornierungszeitpunkt festgelegt.

Es sei aber etwas anderes, wenn es einen Grund für die Stornierung gebe, so wie im Fall seiner Mandanten aus Kubach. Die Corona-Pandemie sei ein außergewöhnlicher Umstand, meint Bletz.

Ein starkes Indiz für außergewöhnliche Umstände beziehungsweise höhere Gewalt sei eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, erklärt Peter Lassek von der Verbraucherzentrale Hessen, die seit März häufig mit Fragen rund ums Reiserecht konfrontiert wird. Die Reisewarnung ermögliche es Kunden, ihre Pauschalreise kostenfrei zu stornieren.

Etwas kniffliger ist die Situation, wenn die Urlaubsregion lediglich als Risikogebiet eingestuft wird, es aber keine Reisewarnung ausgesprochen wird. Dann müsse man schauen, wie groß die Ansteckungsgefahr vor Ort ist, ob es beispielsweise lokale Ausbrüche und in der Folge Ausgangssperren gibt, erklärt Lassek. Ein Grund, kostenfrei zu stornieren, sei zudem, wenn im gebuchten Hotel die beworbenen Angebote aufgrund von Beschränkungen nicht in Anspruch genommen werden können.

Auch die Frage, ob man als Reisender die Unterbringung in einem Ersatzhotel hinnehmen muss, bewerten Bletz und Lassek gleich. Dies müsse man nur akzeptieren, wenn die Ersatz-Unterkunft "absolut gleichwertig" ist, meint der Weilburger Anwalt. Das beziehe sich beispielsweise auf Lage und Ausstattung.

Bei die Stornierung einer Reise raten sowohl Anwalt Bletz als auch Verbraucherschützer Lassek dazu, auf Nummer sicher zu gehen. Will heißen: Eine E-Mail gilt als unsicherer Weg, weil es schwer werde, die Zustellung zu beweisen. Bei einem Fax könne dies durch den Sendebericht geschehen. Die sicherste Variante sei die Stornierung per Einwurf-EinschreibenDie Sendungsnummer könne in einem Streitfall als Beleg dienen, erklärt Bletz. "Bestehen Sie außerdem auf eine schriftliche Bestätigung der Stornierung durch den Reiseveranstalter."

Für diejenigen, die für 2021 eine Reise buchen wollen, hat Bletz noch einen Tipp. Auch da sollte man darauf achten, ob die Region aktuell als Risikogebiet eingestuft ist oder es gar eine Reisewarnung gibt. Sei dies der Fall, könne man nicht darauf vertrauen, später aus diesem Grund kostenfrei stornieren zu können.

Die Verbraucherzentrale Hessen bietet für Reisende eine kostenlose Erstberatung am Telefon an. Außerdem hat sie Musterbriefe für den Umgang mit Reiseveranstaltern oder Fluglinien aufgesetzt. Beratungs-Hotline: 0 69-9 71 94 02 40 (montags von 11 bis 17 Uhr, dienstags von 10 bis 14 Uhr, mittwochs und donnerstags von 14 bis 17 Uhr)