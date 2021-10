Strohballen und Bauwagen brennen in Weilburg

Bei Hirschhausen brennen am Freitagabend Strohballen und ein Bauwagen. Symbolfoto: Kalle Kolodziej/Fotolia

WEILBURG-HIRSCHHAUSEN - Am späten Freitagabend haben Unbekannte bei Hirschhausen Strohballen und einen Bauwagen in Brand gesetzt. Eine Verkehrsteilnehmerin und die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungswagens verständigten gegen 22.20 Uhr Feuerwehr und Polizei, weil sie einen Brand an einem Unterstand beim Hof Tiergarten entdeckt hatten. Feuerwehren aus Weilburg, Bermbach, Hirschhausen, Kubach und Braunfels löschten die insgesamt 31 Strohballen und den brennenden Bauwagen.

Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ermittelt wegen Brandstiftung. Hinweise zu dem Vorfall werden unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegengenommen.