Sturmtief "Zeynep": Die Lage in Mittelhessen

Zahlreiche Bäume, wie hier auf der L 3376 zwischen Aßlar-Bechlingen und Aßlar-Oberlemp, sind am Freitagabend durch Sturm "Zeynep" auf die Straßen gestürzt. Vier Menschen wurden bei Unfällen verletzt. Foto: Lahn-Dill-Kreis

MITTELHESSEN - Orkantief "Zeynep" ist am Freitag sowie in der Nacht auf Samstag mit Kraft über Hessen gebraust und hat vielerorts Spuren hinterlassen: unter anderem Verkehrsunfälle, zahlreiche wegen umgestürzter Bäume gesperrte Straßen, gestrichene Bahn- und Flugverbindungen, abgedeckte Dächer. So auch in den mittelhessischen Landkreisen Lahn-Dill, Limburg-Weilburg und Marburg-Biedenkopf.

Insgesamt sei "Zeynep" in Hessen "ein bisschen stärker" gewesen als Sturmtief "Ylenia" in der Nacht zum Donnerstag, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Offenbach.

Lahn-Dill-Kreis

Zwei Unfälle wegen umgestürzter Bäume mit insgesamt vier Verletzten hatte die Zentrale Leitstelle in Wetzlar am Freitagabend bis 21 Uhr verzeichnet. Der erste Unfall ereignete sich am Abend auf der L 3451 von Braunfels kommend Richtung Weilburg-Bermbach auf Höhe des Tiergartens. Ein Baum stürzte auf ein Auto, die Feuerwehr musste die eingeschlossenen Fahrzeuginsassen befreien. Später fiel zwischen Hüttenberg-Weidenhausen und Wetzlar ein Baum auf ein Auto. Auch hier wurden zwei Personen im Fahrzeug eingeschlossen. Im Einsatz waren die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst.

Bei einem Unfall zwischen zwischen Hüttenberg-Weidenhausen und Wetzlar wurden zwei Personen verletzt. (Foto: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Hüttenberg )

In Haiger musste die Feuerwehr unter anderem auch wegen eines teilweise abgedeckten Flachdachs auf einem Industriegebäude ausrücken, das aktuell jedoch leer steht.

In Haiger musste die Feuerwehr unter anderem wegen eines teilweise abgedeckten Flachdachs ausrücken. (Foto: Fritsch)

Sturmtief "Zeynep" hatte bereits seit dem Nachmittag für etliche Schäden gesorgt, zu denen die Freiwilligen Feuerwehren im Lahn-Dill-Kreis ausrücken mussten. Zahlreiche Bäume stürzten auf die Straßen, die von den Freiwilligen Feuerwehren beseitigt werden mussten. Mehrmals mussten Autobahn- und Straßenmeistereien wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Außerdem drohte, ein Kamin abzustürzen, ein Gerüst einzustürzen, zwei Dachfenster flogen weg, ein Fahrzeug drohte, umzustürzen.

Allgemein verteilten sich die Schäden nach Angaben der Kreis-Pressestelle über das gesamte Kreisgebiet: In Haiger, Herborn, Sinn, Wetzlar, Hüttenberg, Braunfels, Aßlar, Hohenahr, Dillenburg, Greifenstein, Leun und Ehringshausen mussten die Einsatzkräfte ausrücken.

Bis Samstagmorgen sollten nach Angaben eine Pressesprecherin des Lahn-Dill-Kreises vom späten Freitagabend folgende Straßen gesperrt bleiben:

K 47: Mademühlen Richtung Oberrod

K 363: Oberwetz Richtung Oberkleen

K 352: Weidenhausen Richtung Wetzlar

L 3044: Breitscheid Richtung Gusternhain

L 3284: Nauborn Richtung Reiskirchen

Kreis Marburg-Biedenkopf

Wegen umgestürzter Bäume sind auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf Straßen gesperrt. Am Samstagmorgen (Stand 8.30 Uhr) betraf dies folgende Straßen:

B 453: Gladenbach Richtung Dautphetal, zwischen dem Abzweig nach Bellnhausen und dem Abzweig nach Herzhausen

K 109: zwischen B253 in Ludwigshütte und dem Abzweig Wallau (Lahn)

L 3342: zwischen Mengsberg und Lischeid

Kreis Limburg-Weilburg

Umgestürzter Bäume sorgen auch im Landkreis Limburg-Weilburg für Straßensperrungen. Am Samstagmorgen (Stand 8.30 Uhr) betraf dies folgende Straßen:

L 3020: zwischen Abzweig Hasselbach und Abzweig Gaudernbach

L 3022: zwischen Ellar und Steinbach

Windgeschwindigkeiten in Hessen

In der ersten Nachthälfte wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Frankenberg (Landkreis Waldeck-Frankenberg) Windgeschwindigkeiten von bis zu 132 Stundenkilometern gemessen. In Lautertal im Vogelsberg wurden Böen mit 124 Stundenkilometern registriert, im rund 30 Kilometer entfernten Homberg (Ohm) 116 Stundenkilometer. Auf Hessens höchstem Berg - der 950 Meter hohen Wasserkuppe in der Rhön - blies der Wind zeitweise mit 119 Stundenkilometern.

In Süd- und Mittelhessen machten sich die Ausläufer des Tiefs nach Darstellung eines DWD-Meteorologen hingegen weniger bemerkbar. Dort sorgte allerdings eine durchziehende Kaltfront am späten Freitagnachmittag für heftigen Wind. So wurden etwa am Frankfurter Flughafen Böen mit einer Geschwindigkeit von 122 Stundenkilometern gemessen.

Ab 118 Stundenkilometer sprechen Meteorologen von einer Orkanböe.

Warnung vor Hochwasser

Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in Wiesbaden hat vor möglichem Hochwasser gewarnt. (Symbolfoto: dpa)

Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in Wiesbaden hatte derweil vor möglichem Hochwasser gewarnt. Man gehe davon aus, "dass nach vorübergehender Entspannung der Hochwasserlage in Hessen die Wasserstände in weiten Teilen des Landes ab Sonntagnachmittag erneut stark ansteigen werden", hatte eine Sprecherin gesagt.

Nach Angaben des Hessische Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie befinden sich die Pegel für Lahn und Dill aktuell an manchen Stellen bei Meldestufe 1.