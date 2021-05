Suchtkranke brauchen Kontakte - wie geht's in der Pandemie?

Der Verein für Integration und Suchthilfe (VIS) ist durch den Zusammenschluss der Jugend- und Drogenberatung Limburg und des Vereins Integration entstanden.

Der Verein unterstützt Menschen mit psychischer und/oder körperlicher Behinderung und Menschen mit Suchterkrankung im Alltag und in der Lebensgestaltung an.

Ziel ist die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern.

Die Einrichtungen in der Suchthilfe sind der Kontaktladen in Limburg, Beratungsstellen in Limburg und Weilburg, die Fachstelle für Suchtprävention in Limburg, das Arbeitsprojekt Job&Work in Villmar, die stationäre Nachsorge in Villmar, die Psychosoziale Begleitung und das Betreute Wohnen im Landkreis Limburg-Weilburg.

Weitere Informationen unter www.vis-hilft.de