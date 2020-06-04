Donnerstag, 04.06.2020 - 15:30
4 min
Tafel Weilburg: "Wir stehen vor einem Fragezeichen"
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KONTAKT
Weilburger Tafel, Frankfurter Straße 9, 35781 Weilburg, 0 64 71-5 16 27 77, E-Mail info@weilburger-tafel.de, www.weilburger-tafel.de
Neuanmeldungen sind erst ab dem 15. Juni zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr möglich.
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