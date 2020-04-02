Donnerstag, 02.04.2020 - 05:00
5 min
Tag des Kinderbuches: Wo Superhelden auf magische Tiere treffen
Von Manuel Kapp, Ulrike Sauer und Sonja Diefenbach
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AUSLEIHE
Hessenweit können über die Onleihe elektronische Medien kostenfrei ausgeliehen werden, also zum Beispiel Ebooks oder Hörbücher.
Auch die Kreis- und Stadtbücherei Weilburg beteiligt sich daran. Einzige Voraussetzungen sind ein gültiger Bibliotheksausweis und ein Internetzugang zuhause.
Link zur Onleihe: https://tinyurl.com/ueazt9g
Wer keinen gültigen Bibliotheksausweis hat, kann sich hier kostenfrei registrieren: https://tinyurl.com/u9clqn5
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