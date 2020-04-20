Montag,
20.04.2020 - 11:58
2 min
Tägliches Überleben ist eine Herausforderung
In Uganda leiden in der Corona-Pandemie viele Menschen bittere Not. Der Verein "Health for Uganda" will helfen und bitte deshalb um Spenden.
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