Tanzclub Blau-Orange lädt zum Herbstball in die Stadthalle ein

Nach zweijähriger Pause wegen der Corona-Pandemie ist es wieder soweit: Der Tanzclub Blau-Orange Weilburg lädt zum 32. Herbstball ein. Los geht es am Samstag, 8. Oktober in der Stadthalle "Alte Reitschule" in Weilburg ein. Für abwechslungsreiche Tanzmusik garantiert Frank Mignon mit seinem Trio, meldet der Verein. Für die Tanzpausen hat der Tanzclub ein Showprogramm vorbereitet. Karten gibt es in der Residenz-Buchhandlung, Langgasse 31-33 in Weilburg und unter Telefon 06471-30024. Foto: TC-Blau-Orange