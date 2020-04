Test für Einbahnstraße in Weilburg läuft positiv

So ruhig wie in der schulfreien Zeit ist es tagsüber in der Lessingstraße sonst nicht. Für mehrere Hundert Schüler ist das der Schulweg. Durch die im Frühjahr 2019 eingeführte Einbahnstraßenregelung sei dieser aber sicherer geworden, so die Stadt. Nun denkt man indarüber nach, welche weiteren Maßnahmen möglich sind, etwa versetztes Parken. Foto: Olivia Heß