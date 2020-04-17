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Freitag, 17.04.2020 - 12:00
3 min

Test für Einbahnstraße in Weilburg läuft positiv

Seit in der Weilburger Lessingstraße die Autos nur noch in eine Richtung fahren dürfen, sei der Schulweg sicherer geworden, meint die Stadt. Allerdings gibt es jetzt in anderen Straßen mehr Verkehr.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
So ruhig wie in der schulfreien Zeit ist es tagsüber in der Lessingstraße sonst nicht. Für mehrere Hundert Schüler ist das der Schulweg. Durch die im Frühjahr 2019 eingeführte Einbahnstraßenregelung sei dieser aber sicherer geworden, so die Stadt. Nun denkt man indarüber nach, welche weiteren Maßnahmen möglich sind, etwa versetztes Parken. Foto: Olivia Heß

So ruhig wie in der schulfreien Zeit ist es tagsüber in der Lessingstraße sonst nicht. Für mehrere Hundert Schüler ist das der Schulweg. Durch die im Frühjahr 2019 eingeführte Einbahnstraßenregelung sei dieser aber sicherer geworden, so die Stadt. Nun denkt man indarüber nach, welche weiteren Maßnahmen möglich sind, etwa versetztes Parken. Foto: Olivia Heß

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Weilburg Ort Hessen Limburg-weilburg Weilburg,-stadt Weilburg
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