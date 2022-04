"The Celebrations" treten mit Kevin Löhr in Weilburg auf

Die letzten Plakate hängen seit ein paar Tagen: Elvis-Interpret Kevin Löhr aus Weilburg freut sich auf das Benefizkonzert, das er für die Opfer des Ukraine-Krieges spielt. Foto: Kevin Löhr

WEILBURG - Die Plakate hängen seit ein paar Tagen, die Vorfreude steigt: Der Weilburger Musiker und Elvis-Interpret Kevin Löhr zählt die Tage bis zu seinem Benefizkonzert "Elvis für die Ukraine" am Samstag, 9. April, in der Stadthalle in Weilburg.

Einnahmen gehen an

Caritas International

Mittlerweile ist auch klar, welche Band den Weilburger bei dem zweieinhalbstündigen Konzert begleiten wird. Es sind "The Celebrations" aus Köln. Sie gelten als eine der führenden Elvis-Showbands in Europa. Zudem sind sie unter anderem auch mit den "Sweet Inspirations", dem weiblichen Elvis-Vocal-Chor in den 70ern, getourt. Und auch Kevin Löhr ist schon einige Male mit der Band aufgetreten. Die Einnahmen will der 26-Jährige zu 100 Prozent an Caritas International spenden. Die Tickets gibt es noch bis Mittwoch, 6. April, auf www.

kevinloehr.de/konzerte

Bis Freitag, 8. April, können sie im Hotel Lahnschleife, Hainallee 2 in Weilburg, abgeholt werden. Wer sich am Samstag noch spontan entscheidet, bekommt auch Karten an der Abendkasse. Das Benefizkonzert beginnt um 20 Uhr in der Stadthalle, Langgasse 25, in Weilburg. Einlass ist ab 18.30 Uhr.