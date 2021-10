Theater in Weilburg: Der Funke springt beim Küssen über

Am 11. November geht es passend zur närrischen Zeit mit der Komödie "Celine" weiter. In diesem Stück ist unter anderem Christine Neubauer zu Gast in der Weilburger Stadthalle. Spannend wird es am 10. Dezember mit dem Psychothriller "Die Therapie" von Sebastian Fitzek und am 12. Januar 2022 räumt "Der Tatortreiniger" auf. Den Abschluss macht dann am 16. Februar 2022 der Psychothriller "Die Falle".