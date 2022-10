Theaterstück "Ännes letzte Reise" wird in Weilburg aufgeführt

Jetzt teilen:

WEILBURG - Der Verein "Weilburg erinnert" präsentiert Mittwoch, 9. November, um 19:30 Uhr in der Stadthalle in Zusammenarbeit mit dem Theater Mini-Art das Theaterstück "Ännes letzte Reise" - eine dokumentarische Fiktion über ein lange verschwiegenes deutsches Thema.

Das Theaterstück setzt sich mit einem der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte auseinander: dem tausendfachen Mord an Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen während des Nationalsozialismus. Das Theaterstück schildert die Geschichte einer junger Frau, die zur Zeit des NS-Regimes in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird.

Mit großem Respekt erzählen die Darsteller in den verschiedenen Rollen der Mutter, des Lehrers, der Geschwister, Nachbarn, Ärzten und des Hauptcharakters Änne selbst mittels dokumentarischen Material und Projektionen von Ännes erschütternder Lebensgeschichte bis zu ihrem Abtransport in eine Vernichtungsanstalt. Ausgangspunkt ist der dokumentierte Fall der Anna Lehnkering, liebevoll genannt Änne, die von 1936 bis 1940 Patientin in der Heil- und Pflegeanstalt Bedburg-Hau war und am 7. März 1940 in der Gaskammer in Grafeneck ermordet wurde.

"Weilburg erinnert" und "Mini-Art" sind der festen Überzeugung, dass die Gegenwart ohne die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nicht wirklich zu verstehen ist und Zukunft nicht bewusst gestaltet werden kann. Deshalb sei dieses Stück auch eine Parabel für die Achtung der Menschenrechte.

Der Eintritt beträgt 15 Euro für Erwachsene, zehn Euro für Vereinsmitglieder, Rentner und Studierende sowie fünf Euro ermäßigt für Schüler und Studenten. Eintrittskarten sind nur am Veranstaltungstag selbst ab 19 Uhr an der Theaterkasse erhältlich. Platzreservierungen sind per E-Mail unter info@weilburg-erinnert.de möglich. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Stadthalle.

Am darauffolgenden Donnerstag, 10. November, wird das Theaterstück mit zwei Vorstellungen um 8.45 und 11.15 Uhr für Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse sowie Auszubildende aus dem gesamten Landkreis präsentiert. Lehrkräfte und Ausbilder können Tickets per E-Mail unter info@weilburg-erinnert.de oder telefonisch unter 06471-4299113 buchen.