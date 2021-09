THW Weilburg bildet Helfer aus

Die Teilnehmer des Lehrgangs lernen auch den richtigen Umgang mit einem Trennschleifer. Foto: THW Weilburg

WEILBURG - Richtig Helfen in Notfällen will gelernt sein: Der Ortsverband Weilburg im Technischen Hilfswerk (THW) bietet jetzt wieder eine Grundausbildung für interessierte Menschen an, die lernen wollen, wie sie ihren Mitbürgern in Notsituationen beistehen können.

Nach der Flutkatastrophe in der Eifel hatte sich gezeigt, dass viele Bürger bereit sind, betroffenen Menschen zu helfen. Aber die notwendige Hilfeleistung geht oft über einfache Tätigkeiten hinaus und muss dann von speziell ausgebildeten Helfern der verschiedenen Hilfsorganisationen übernommen werden.

Dazu bietet jetzt das THW Weilburg eine Grundausbildung an. Diese vermittelt Kenntnisse vom einfachen Knoten bis zur korrekten und sicheren Verwendung der beim THW vorhandenen Werkzeuge und Geräte.

Ausbildung findet donnerstags statt

Die Grundausbildung wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Für die Einsatzkräfte werden anschließend weitere Ausbildungsmöglichkeiten zur Spezialisierung in den Fachgruppen angeboten.

An dem Lehrgang kann jeder teilnehmen, der anderen Menschen helfen will und Interesse an Technik und Arbeit im Team hat. Die Ausbildung findet donnerstags von 19 bis 22 Uhr in der THW-Unterkunft in Weilburg (An der Backstania 2) statt. Der erste Termin ist am Donnerstag, 16 September. Vermittelt werden grundlegende Kenntnisse für den Einsatz in Katastrophengebieten.

Weitere Informationen zum THW in Weilburg gibt es auf der Homepage www.thw-Weilburg.de. Außerdem stehen die Mitglieder immer donnerstags direkt in ihrer Unterkunft für Fragen zur Verfügung oder sind per Telefon 0 64 71 - 91 28 40 zu erreichen.