Tierschützer und Landwirte in Limburg-Weilburg üben Kritik

Anfang Juli hat der Bundesrat den Weg frei gemacht für eine seit Jahren kontrovers diskutierte Gesetzesänderung, mit der die Schweinehaltung in Deutschland neu geordnet wird. Dies war notwendig geworden, nachdem bereits im Jahr 2015 das Oberverwaltungsgericht Magdeburg die Haltung von Schweinen in engen Kastenständen bemängelt hatte, in denen sich die Tiere zum Schlafen nicht ausstrecken können.

Die jetzt verabschiedete Neuregelung geht zurück auf einen Kompromissvorschlag von drei Bundesländern, der die Positionen von Tierschützern und Landwirten in Einklang bringen sollte.

Wichtigste Veränderungen, die nun eingeführt werden, sind die schrittweise Verabschiedung von Kastenständen und deutlich mehr Platz für die Tiere

Für die Umsetzung der neuen Regelungen haben die Landwirte im Deckbereich sechs bis acht Jahre Zeit, im Abferkelbereich bis zu 15 JahreAn den Kosten für den Umbau der Ställe will sich der Bund mit insgesamt 300 Millionen Euro beteiligen. (ve)