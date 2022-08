Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Weilburg und Weinbach

Verkehrsunfall auf der L 3323 zwischen Weilburg und Weinbach. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

WEILBURG/WEINBACH - Ein 31-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend, 16. August, einen Verkehrsunfall verursacht. Das teilt das Polizeipräsidium Westhessen mit. Der Mann sei um 20.15 Uhr auf der L 3323 aus Weilburg-Kirschhofen in Richtung Weinbach-Gräveneck gefahren. In einer Rechtskurve sei er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenspur geraten und frontal mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Motorradfahrer zusammengeprallt.

Der Fahrer des Motorrads ist laut Polizei bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sei ein Gutachter in die Ermittlungen einbezogen worden, außerdem sei dem 31-Jährigen Blut entnommen worden. Die Unfallfahrzeuge seien sichergestellt worden, der Sachschaden betrage 30 000 Euro.

