Klara Franz (r.) vom Ausländerbeirat hängt mit ihrer Tochter Alexandra die Bildwände in die Schaufenster des Houses of Parliament. Foto: Sabine Gorenflo

WEILBURG - WEILBURG. "Toleranz in Comics und Graphic-Novels" ist der Titel einer Wanderausstellung, die bei der Interkulturellen Woche im House of Parliament zu sehen ist. Sie präsentiert das Werk von mehr als 40 Comic-Zeichnern aus dem In- und Ausland.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des "Gramic"-Wettbewerbs, der vom Evangelischen Presseverband für Bayern (EPV) ausgeschrieben wurde. Anlass dafür bildete die Lutherdekade, die 2013 unter dem Motto "Reformation und Toleranz" stand.

Zu sehen sind Werke namhafter Künstler, aber auch Newcomer werden gewürdigt. Alle ihre Bildgeschichten erzählen von Menschen, die ausgegrenzt oder gemobbt werden, von Gewalt und Macht, aber auch von Lösungen und guten Beispielen.

Zum Beispiel hat Christopher Burgholz eine Graphic-Novel über einen "Penner" gezeichnet. Paula Bulling dokumentierte das Leben in einem Asylbewerberheim in Sachsen-Anhalt. Johanna "Schlogger" Baumann illustriert ein Gedicht über einen "kleinen Tod", der ausgegrenzt wird. Simon Schwartz wiederum erinnert an das Schicksal von Matthew Henson, der 1909 als erster Mensch den Nordpol erreichte, dem jedoch aufgrund seiner Hautfarbe der Ruhm verwehrt blieb.

"Für mich verkörpern diese Comics ein leidenschaftliches Plädoyer für mehr Respekt und Toleranz in unserer Gesellschaft und ein fröhliches Engagement für eine bunte und menschenfreundliche Welt", schreibt Roland Gertz, Direktor des EPV in einem Grußwort im Katalog, in dem die Werke von rund 120 Comic-Zeichnern aus aller Welt versammelt sind.

Ein Comic trägt den Titel "Ich geh raus spielen, Mama" von Maximilian Hillerzeder, der den zweiten Preis für Erwachsene gewonnen hat. Hier geht es darum, was es im Umgang mit ausländischen Menschen zu beachten gibt: Man darf sie nicht anstarren und auch keine Witze machen. Die Eltern geben sich wirklich Mühe, tolerant zu sein. Und die Kinder? Spielen einfach miteinander.

Ein anderer Comic von Fabian Stoltz, der den dritten Preis für Erwachsene bekommen hat, beschäftigt sich mit Menschenrechten. Es geht um einen fiktiven Gedankenaustausch über die Grenzen der Toleranz zwischen Francois-Marie Arouet (Voltaire), dem Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe und Herbert Marcuse.

Elina Gross gewann mit ihrem Comic "Marie, du bist voll gut" den ersten Preis für Kinder. Es geht darum, dass Marie im Rollstuhl sitzt und von ihren Mitschülern geärgert wird. Eine Freundin kommt ihr zu Hilfe. Gemeinsam beschließen die Schüler, dass es kein Mobbing mehr geben darf.

Interessant auch der Comic "Fremdkörper". Hier zieht ein fremdes Wesen in eine neue Stadt. Eltern verbieten ihren Kindern, mit dem Wesen zu spielen. Doch dann entstehen erste Freundschaften. Eine Parabel über Integration.