Tolle Projekte in Weilburger Kitas

Die Kinder der Kita "Fizzli Puzzlis" zeigen den Müll, den sie aufgesammelt haben.

WEILBURG - Die Kinder der Weilburger Kindertagesstätten waren in den vergangenen Wochen sehr aktiv: mit neuem Bauwagen, dem "Waldkönner"-Projekt und als Müllsammler.

Die Kita "Sonnenschein" in Hirschhausen hat einen Spiel-Bauwagen vom Rotary Club und vom Lions Club Weilburg gespendet bekommen. Dank des städtischen Bauhofs war dieser schnell auf dem Außengelände der Kita aufgebaut. Der Bauwagen ist ein Spielort und ein guter Schattenspender für die Kleinen.

Eifrige Müllsammler entlasten den Wald

Kita-Leiterin Lidija Zagorscak dankte insbesondere Emmanuel Desert und den Mitgliedern des Rotary Club für die Idee und Helge Lahrmann sowie den Mitgliedern des Lions Club für die Unterstützung. Eine weitere Spende der Hessischen Landjugend erfreut die Kinder ebenfalls über viele Monate: Eine große Ladung Blumensaatgut wurde auf einem Blumenstreifen auf dem Kita-Gelände ausgesät. Die Kita dankt besonders Jürgen Engel für die Spende. Auch wenn die Kinder wegen der Pandemie nicht beim Aussäen dabei sein konnten, können sie nun Tag für Tag den Blumen beim Wachsen zusehen und erleben, wie diese Bienen, Schmetterlingen und weiteren Insekten Lebensraum geben. Sobald die Lage es zulässt, soll die Einweihung des Spiel-Bauwagens mit allen Kindern und Eltern gefeiert werden, berichtet Lidija Zagorscak.

Die Kita "Kuckucksnest" in Kirschhofen nimmt seit April am Projekt "Waldkönner", einer Aktion der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, teil. Verschiedene Projekte und Aktionen rund um das Thema Natur und Nachhaltigkeit, darunter das Arbeiten mit Holzprodukten, das Pflanzen von Blumen und Gemüse, Spaziergänge durch den Wald und vieles mehr erwarten die Kleinen. Das Ziel des Projektes ist die Vermittlung von Grundlagenwissen rund um Wald und Klima, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Naturerfahrung und Waldpädagogik.

Die Kinder durchlaufen zwei Jahre lang verschiedene Bausteine und werden am Ende mit einer Urkunde zum "Waldkönner" ausgezeichnet. Derzeit erfreuen sich die Kinder am Gießen, Hegen und Pflegen der Pflanzen, deren Samen sie zunächst in Pflanzpads eingesät und hinterher im Hochbeet eingepflanzt hatten.

In der Odersbacher Kita "Fizzli-Puzzlis" sorgen die Kinder mit Aktionen rund um Odersbach für eine saubere Umwelt. Seit ein paar Jahren schon sammeln die Kinder regelmäßig Müll am Waldrand. Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen haben sie die Idee entwickelt, dort einen Müllsack mit einem Schild zu platzieren, auf dem darum gebeten wird, den Müll im Müllsack zu entsorgen, anstatt diesen achtlos in den Wald zu werfen. Der Müllsack wird von den Kindern regelmäßig geleert und der Waldrand ist seitdem viel sauberer, berichten die Erzieherinnen. Für dieses Engagement verteilten sie "Müll-Sammel-Medaillen". Auch in diesem Jahr beteiligten sich die Weilburger Kitas am jährlichen "Sauberhaften Kindertag", einer Aktion des Hessischen Umweltministeriums.