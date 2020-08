Totz Corona-Krise: "Die Reiselust der Menschen bleibt"

Thomas Guthardt weiht Besucher in die Geheimnisse der Schlossküche ein. Führungen im Weilburger Schloss gibt es anstatt für bis zu 25 Teilnehmer aktuell nur für maximal acht Personen in einer Gruppe. Es gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Näher zusammenstehen dürfen nur Menschen aus einem Haushalt. Wer eine Schlossführung plant, der sollte sich am besten vorher per Telefon oder E-Mail anmelden. Infos gibt es unter https://bit.ly/336a1E4 im Internet. Foto: Jürgen Vetter