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Sonntag, 02.08.2020 - 15:00
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Totz Corona-Krise: "Die Reiselust der Menschen bleibt"

Wie hat die Corona-Krise den Tourismus in Weilburg verändert? Die Leiterin des Stadtmarketings gibt Antworten.

Thomas Guthardt weiht Besucher in die Geheimnisse der Schlossküche ein. Führungen im Weilburger Schloss gibt es anstatt für bis zu 25 Teilnehmer aktuell nur für maximal acht Personen in einer Gruppe. Es gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Näher zusammenstehen dürfen nur Menschen aus einem Haushalt. Wer eine Schlossführung plant, der sollte sich am besten vorher per Telefon oder E-Mail anmelden. Infos gibt es unter https://bit.ly/336a1E4 im Internet. Foto: Jürgen Vetter

Thomas Guthardt weiht Besucher in die Geheimnisse der Schlossküche ein. Führungen im Weilburger Schloss gibt es anstatt für bis zu 25 Teilnehmer aktuell nur für maximal acht Personen in einer Gruppe. Es gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Näher zusammenstehen dürfen nur Menschen aus einem Haushalt. Wer eine Schlossführung plant, der sollte sich am besten vorher per Telefon oder E-Mail anmelden. Infos gibt es unter https://bit.ly/336a1E4 im Internet. Foto: Jürgen Vetter

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Thomas Guthardt weiht Besucher in die Geheimnisse der Schlossküche ein. Führungen im Weilburger Schloss gibt es anstatt für bis zu 25 Teilnehmer aktuell nur für maximal acht Personen in einer Gruppe. Es gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Näher zusammenstehen dürfen nur Menschen aus einem Haushalt. Wer eine Schlossführung plant, der sollte sich am besten vorher per Telefon oder E-Mail anmelden. Infos gibt es unter https://bit.ly/336a1E4 im Internet. Foto: Jürgen Vetter

Thomas Guthardt weiht Besucher in die Geheimnisse der Schlossküche ein. Führungen im Weilburger Schloss gibt es anstatt für bis zu 25 Teilnehmer aktuell nur für maximal acht Personen in einer Gruppe. Es gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Näher zusammenstehen dürfen nur Menschen aus einem Haushalt. Wer eine Schlossführung plant, der sollte sich am besten vorher per Telefon oder E-Mail anmelden. Infos gibt es unter https://bit.ly/336a1E4 im Internet. Foto: Jürgen Vetter

Vanessa Bäcker ist die Leiterin des Stadtmarketings in Weilburg. Sie sieht mehr Individualtouristen in der Stadt. Foto: Jürgen Vetter

Vanessa Bäcker ist die Leiterin des Stadtmarketings in Weilburg. Sie sieht mehr Individualtouristen in der Stadt. Foto: Jürgen Vetter

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ZUR PERSON

Name: Vanessa Bäcker

Alter: 31 Jahre

Wohnort: Fussingen

Tätigkeit: Seit dem 1. März 2018 Leiterin der Stabsstelle Stadtmarketing in der Stadtverwaltung Weilburg.

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