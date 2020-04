Tragepflicht wegen Corona: Wie bekommen Bürger in Limburg-Weilburg ihre Maske?

Dieser Blick über Weilburg dürfte zwar auch ohne Masken genossen werden - allerdings gilt an vielen Orten seit Montag eine Verpflichtung zum Tragen. Foto: Mika Beuster

Limburg-Weilburg. Seit Montag ist sie auch im Landkreis Pflicht in Bus und Bahn, beim Einkaufen, bei der Post, bei der Bank: der Mund-Nasen-Schutz. Der Landkreis hatte eine Million Masken bestellt - die er den Städten und Gemeinden zur Verfügung stellt. Die Masken werden am Mittwoch den Kommunen übergeben, wie Landrat Michael Köberle (CDU) am Montag mitteilt. "Einen Selbstkostenpreis von 39 Cent je Stück", verlangt seine Verwaltung von den Kommunen.

Doch wie kommen die Bürger vor Ort an die Masken - und was müssen sie dafür bezahlen? In den Rathäusern sind Bürgermeister und Verwaltung dieser Tage sehr mit der Frage nach der Verteilung beschäftigt. Diese Zeitung hat bei Kommunen im Landkreis nachgefragt, wie sie die Verteilung organisieren wollen. Es sind viele Detailfragen zu klären - noch nicht überall ist abschließend der genaue Weg geklärt.

Weilburg

Jeder der knapp 7000 Haushalte der Stadt wird ein Paket mit zehn Masken erhalten. Das teilt Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) mit. Die Masken stammen aus dem bestellten Vorrat des Kreises, der am Mittwoch ausgegeben wird. Die Abholung in Limburg wird durch die Feuerwehr erfolgen, die Ware werde dann am Donnerstag von Mitarbeitern der Stadt verpackt und am Wochenende an die Feuerwehr gegeben - die alle Haushalte anfahren. "Das Engagement der Freiwilligen Feuerwehr ist beispielhaft, ich bin dafür dankbar", sagt Hanisch. Die Kosten von 30 000 Euro für die Masken werden der Bevölkerung nicht in Rechnung gestellt, die politischen Gremien hätten diesen Weg einvernehmlich mitgetragen.

WELCHE MASKENTYPEN WIRKEN WIE? Es gibt unterschiedliche MaskentypenDer Landkreis Limburg-Weilburg hat eine Million "Mund-Nase-Masken" bestellt. Einwegmasken, also der "Mund-Nase-Schutz" oder OP-Masken, schützen den Träger nicht vor einer Infektion. Sie schützen aber das Umfeld und sind für medizinische Zwecke einsetzbar. FFP2/FFP3-Masken ohne Ventil schützen sowohl den Träger als auch das Umfeld, solche mit Ventil schützen das Umfeld nicht, sondern nur den Träger. Sie sind auch für medizinische Zwecke einsetzbar und sollen laut Behörden nur für den professionellen Gebrauch eingesetzt werden. Selbstgenähter Mund-Nasen-Schutz stellt als physische Barriere sowohl für Träger als auch das Umfeld einen gewissen, aber eingeschränkten Schutz vor größeren Tröpfchen dar. Für medizinische Zwecke ist er nach Behördenangaben nicht einzusetzen. Schals und Halstücher schätzen ebenso wie ein selbstgenähter Textilmundschutz sowohl Träger als auch das Umfeld etwas und sind für medizinische Zwecke nicht zugelassen.

Löhnberg

Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) sagt, dass nach Erhalt der Masken diese zunächst auf einwandfreien Zustand geprüft würden und sie an die Bevölkerung abgegeben werden könnten. Der Gemeindevorstand habe sich darauf geeinigt, dass Löhnberg pro Person drei Einwegmasken abgebe - 1,50 Euro werde das kosten. Die Abgabe wird an fünf festgelegten Ausgabestellen erfolgen. Details würden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Informationen gibt es unter dem Corona-Telefon der Gemeinde unter 0 64 71-98 66 25. Eine Verteilung durch die Feuerwehr, wie in anderen Kommunen, wolle Löhnberg nicht - diese solle aus Sicherheitsgründen für solche Arbeiten nicht in Anspruch genommen werden, sagt Schmidt.

Weilmünster

Die Gemeinde wird einen anderen Weg einschlagen, als andere Kommunen im Kreis: Bürgermeister Mario Koschel (parteilos) teilt mit, dass ein Großteil der Bevölkerung bereits mit Masken ausgestattet sei - neben medizinischen Produkten auch mit genähten Produkten oder Buffs. Die Gemeinde wolle die Masken, die sie vom Kreis bezieht, über die Apotheke und über die Mitgliedsbetriebe des Wirtschaftsrings verkaufen. Da der Kreis die Masken im 50er-Pack bereitstelle, halte er ein zwangsläufig notwendiges Umpacken für schwierig, sagt Koschel. "Wer soll das Umpacken leisten unter den hygienischen Bestimmungen?" Die Feuerwehr sei ganzjährig sowieso schon stark in den zwölf Ortsteilen eingebunden. Koschel kritisiert, dass bei einer allgemeinen Verteilaktion Masken auch an Haushalte verteilt würden, die bereits ausgestattet seien. Dies müsse bei einem Engpass der Produkte berücksichtigt werden.

Merenberg

Am Donnerstag, 30. April, können sich die Bürger von 17 bis 19 Uhr die Masken an den Feuerwehrgerätehäusern abholen, teilt Bürgermeister Oliver Jung (SPD) mit. Die Masken würden zuvor zu zwölf Stück sachgerecht in Beutel verpackte. Ein Haushalt darf ein Paket abholen, der Selbstkostenpreis liege für die Abholer bei fünf Euro.

Runkel

Bürgermeiste Michel Kremer (parteilos) will ebenfalls die Masken des Kreises in der Stadt verteilen. Geplant seien zehn bis zwölf Masken pro Haushalt. Die Verteilung ist noch nicht final geklärt, die Bürger würden aber umgehend über das Vorgehen informiert. Der Magistrat wollte noch am Montag in der Sache beraten. Einen festen Termin gibt es noch nicht. Die Abgabe werde wahrscheinlich am Wochenende stattfinden können.

Mengerskirchen

Der Marktflecken kaufe insgesamt 31 000 Masken. Zwölf Stück dieser Masken würden kostenfrei pro Haushalt durch die Feuerwehren in den Ortsteilen verteilt, antwortet Bürgermeister Thomas Scholz (CDU). Wann genau steht derzeit noch nicht fest. Das genaue Datum der Verteilung werde die Gemeinde noch bekannt geben. "Auch wird es nicht möglich sein, die Masken in den jeweiligen Ortsteilen an einem Tag zu verteilen", sagt Scholz und bittet die Bürger um Verständnis.

Villmar

Etwa zehn Masken je Einwohner will Villmar verteilen - die genaue Zahl muss noch errechnet werden, sagt Bürgermeister Matthias Rubröder (CDU). Die Freiwillige Feuerwehr werde die Masken an die Haushalte verteilen - kostenlos für die Bürger. Feste Termine stehen zunächst nicht fest, Rubröder sagt: "So schnell wie möglich".

Beselich

In der Gemeinde verteilt die Feuerwehr die Masken, antwortet Bürgermeister Michael Franz (parteilos). Jeder Haushalt erhalte zehn Masken. "Sie werden einmalig kostenlos verteilt", erklärt er. Am Mittwoch werden sie da sein. "Sie müssen dann noch verpackt werden und wir gehen von einer Verteilung frühestens ab dem Wochenende aus."

Limburg

Die Stadt erhält rund 207 600 Masken durch den Landkreis, teilt Bürgermeister Marius Hahn (SPD) mit. Jeder Haushalt in der Stadt solle mit acht Masken ausgestattet werden. Die Verteilung übernehme die Feuerwehr, geplant ist Samstag, 2. Mai. Die Masken kosten die Stadt etwa 81 000 Euro, sie werden kostenfrei an die Haushalte verteilt. Die Verteilung der Masken werde unabhängig der Haushaltsgröße vorgenommen und stelle eine Grundausstattung dar.

Weinbach

Weinbachs Bürgermeister Jörg Lösing (parteilos) teilt mit, dass für die Großgemeinde ein Anteil von 24 750 Stück für die Haushalte errechnet wurde. "Wir kaufen diese zum Selbstkostenpreis an und stellen sie unseren Bürgerinnen und Bürgern kostenfrei zur Verfügung", sagt Lösing. An jeden Haushalt der Gemeinde würden acht Schutzmasken verteilt. Gemeinsam mit den Feuerwehren wurde der Plan erarbeitet, dass die Feuerwehrmitglieder die Masken in den einzelnen Briefkästen einwerfen werden. Allerdings dauere dies noch ein paar Tage.