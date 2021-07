Trobasept schließt sechs Schnelltestzentren

Trobasept ist aus einer Notlage heraus entstanden: Als die Pandemie im Frühjahr vergangenen Jahres die Veranstaltungsbranche hart getroffen hatte, mussten Christian Brötz und Markus Schlimm als Geschäftsführer von BSS Events nach neuen Geschäftsfeldern Ausschau halten.

Sie suchten nach der Chance in der Krise und bauten in der großen Halle am Firmensitz in Beselich eine Produktion für Desinfektionslösung auf. Danach ließen sie in China Zehntausende KN-95-Masken produzieren und nach Deutschland fliegen, wo sie dringend gebraucht wurden.

Im Oktober gründeten sie dann gemeinsam mit Marco Beck die Firma Trobasept, die neben Masken und medizinischen Desinfektionslösungen und dazugehörigen Spendern unter anderem auch Hygieneartikel, medizinische Schutzausrüstungen vertreibt. Dazu kamen später der Betrieb eigener Schnelltestzentren und die Sicherstellung der Infrastruktur von Testzentren an verschiedenen Flughäfen. Die IHK Limburg verlieh ihnen den Corona-Innovationspreis.