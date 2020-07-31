Freitag, 31.07.2020 - 06:00
3 min
Trockenheit und Käferbefall: Was kostet der Weilburger Wald künftig?
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
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WALDZUSTANDSBERICHT
Einmal im Jahr veröffentlicht das Hessische Ministerium Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz den hessischen Waldzustandsbericht. Für 2019 attestierten die Forstexperten dem hessischen Wald "den schlechtesten Vitalitätszustand seit Beginn der Erhebungen in 1984".
Die Absterbe- und die Ausfallrate werden zu 50 Prozent beziehungsweise zu 72 Prozent von der Baumart Fichte bestimmt.
Der Bericht ist online abrufbar unter www.umwelt.hessen.de/umwelt-natur/wald/waldzustand
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