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Freitag, 31.07.2020 - 06:00
3 min

Trockenheit und Käferbefall: Was kostet der Weilburger Wald künftig?

Die Spuren, die Dürre und Schädlinge an Bäumen hinterlassen, sind auch in Weilburg nicht zu übersehen. Doch wie schlimm ist die Situation im Wald? Die Politik will Antworten.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Die Trockenheit hinterlässt auch im Weilburger Wald ihre Spuren. Zwar hat die Stadt Glück, die besonders stark in Mitleidenschaft gezogene Fichte ist nicht der Hauptbestandteil des Stadtwaldes. Aber auch dort bietet sich Beobachtern das das gleiche Bild wie in vielen anderen Gegenden Deutschlands: trockene Kronen. Foto: Jürgen Vetter

Die Trockenheit hinterlässt auch im Weilburger Wald ihre Spuren. Zwar hat die Stadt Glück, die besonders stark in Mitleidenschaft gezogene Fichte ist nicht der Hauptbestandteil des Stadtwaldes. Aber auch dort bietet sich Beobachtern das das gleiche Bild wie in vielen anderen Gegenden Deutschlands: trockene Kronen. Foto: Jürgen Vetter

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Fotos
Die Trockenheit hinterlässt auch im Weilburger Wald ihre Spuren. Zwar hat die Stadt Glück, die besonders stark in Mitleidenschaft gezogene Fichte ist nicht der Hauptbestandteil des Stadtwaldes. Aber auch dort bietet sich Beobachtern das das gleiche Bild wie in vielen anderen Gegenden Deutschlands: trockene Kronen. Foto: Jürgen Vetter

Die Trockenheit hinterlässt auch im Weilburger Wald ihre Spuren. Zwar hat die Stadt Glück, die besonders stark in Mitleidenschaft gezogene Fichte ist nicht der Hauptbestandteil des Stadtwaldes. Aber auch dort bietet sich Beobachtern das das gleiche Bild wie in vielen anderen Gegenden Deutschlands: trockene Kronen. Foto: Jürgen Vetter

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WALDZUSTANDSBERICHT

Einmal im Jahr veröffentlicht das Hessische Ministerium Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz den hessischen Waldzustandsbericht. Für 2019 attestierten die Forstexperten dem hessischen Wald "den schlechtesten Vitalitätszustand seit Beginn der Erhebungen in 1984".

Die Absterbe- und die Ausfallrate werden zu 50 Prozent beziehungsweise zu 72 Prozent von der Baumart Fichte bestimmt.

Der Bericht ist online abrufbar unter www.umwelt.hessen.de/umwelt-natur/wald/waldzustand

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