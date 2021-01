Turmfalkenpaar brütet über Dächern der Weilburger Altstadt

Der Turmfalke ist die am häufigsten in Mitteleuropa vorkommende Falkenart. 2007 war er Vogel des Jahres in Deutschland.

Die zierlichen, ausgewachsen gut 200 Gramm schweren Greifvögel sind klassische Kulturfolger. Sie haben eine Spannweite von bis zu 75 Zentimetern. Gerne nisten sie in Dachbereichen oder Mauernischen größerer GebäudeZur Jagd fliegen sie dann in angrenzende Feldgemarkungen.

Der Turmfalke ernährt sich hauptsächlich von Mäusen und anderen KleinsäugernManchmal erbeutet er auch Sperlinge oder kleine Singvögel, seltener schwache oder kranke Tauben. Turmfalken brauchen täglich etwa ein Viertel ihres Körpergewichts als Nahrungsmenge.

Turmfalken können deutlich älter als 15 Jahre werden.