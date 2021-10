TuS Drommershausen bekommt 2500 Euro

Im Rahmen eines Trainingsbesuchs der B-, C- und D-Junioren der JSG Hirschhausen/Bermbach/Drommershausen überreicht Thomas Zipp den Zuwendungsbescheid an Abdelrahman al Hassan, der die Förderungsbestätigung stellvertretend für TuS-Jugendleiter Marcell Röth (l.) entgegen nimmt. Foto: André Bethke

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG-DROMMERSHAUSEN - Es geht um Vielfalt, es geht um Toleranz, es geht letztlich um Selbstverständlichkeiten im gemeinsamen Miteinander von Menschen. Und es geht darum, diese Werte nach außen zu tragen, Flagge zu zeigen. Unter diesem Motto hat sich der TuS Drommershausen für die JSG Hirschhausen/Bermbach/Drommershausen am Bundesförderprogramm "Demokratie Leben!" beworben. Mit Erfolg. Thomas Zipp, Leiter des Mehrgenerationenhauses Löhnberg, überreichte nun im Rahmen des Trainings von D-, C- und B-Junioren einen Zuwendungsbescheid über 2500 Euro.

Zuwendung ist

zweckgebunden für Shirts

Dieses Geld ist zweckgebunden für die Anschaffung von Shirts für alle rund 100 Aktiven der Jugendspielgemeinschaft, bestehend aus den Vereinen TSV Hirschhausen, RSV Bermbach und TuS Drommershausen.

Das Besondere an diesen T-Shirts: Sie tragen den Slogan "Demokratie Leben!" "Genau das tun wir in unseren Mannschaften, denn Herkunft, Hautfarbe und Religion spielen bei uns keine Rolle, sie werden es auch niemals tun. Im Gegenteil: Wir sind stolz darauf, Jungen und Mädchen mit Wurzeln in der Türkei, in Syrien, in Ghana, in Polen und den verschiedenen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion in unserer JSG zu vereinen", sagte TuS-Vorsitzender André Bethke.

Weilburgs Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) dankte dem TuS Drommershausen für die Initiative: "Das ist ein sehr wichtiges Förderprogramm, weil es konkrete Projekte unterstützt und damit das Ziel, Demokratie zu leben, in unserer Region und unserem Land umsetzt."

Zum Hintergrund des Programms: Bereits 2015 bewarb sich die Stadt Weilburg gemeinsam mit den Gemeinden Merenberg und Löhnberg erfolgreich um die Aufnahme in das Programm "Demokratie leben". Grundlage dieses Programms ist der Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen." Daran knüpfte André Bethke an: "Hinter diesem Artikel stehen wir als Vereine und als Menschen - heute und morgen!"