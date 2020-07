Überraschung am Himmel im Landkreis Limburg-Weilburg

Das Bild nimmt von Peter Remmel, Mitglied der Sternwarte Limburg, in den frühen Morgenstunden des 11. Juli von Kirberg auf. Die Blickrichtung geht dabei Richtung Dauborn. Foto: Peter Remmel

Hünfelden-KirbergFrüh aufstehen lohnt sich in diesen Tagen, wenn man sich nicht die seltene Chance entgehen lassen möchte, ein tolles Himmelsereignis zu beobachten. Denn zurzeit zieht ein heller Komet mit dem Namen "Neowise" seine Bahn über unseren Köpfen. Früh aufgestanden sind unter anderem Mitglieder der Sternwarte Limburg, um beeindruckende Bilder des Kometen zu schießen.

Schon lange konnte man nicht mehr am Himmel über Limburg einen so hellen Kometen beobachten, der sogar mit bloßem Auge gut sichtbar ist. Ein kleiner Feldstecher hilft ein wenig, um den Schweif des Kometen genauer zu inspizieren.

Mitte Juli ist "Neowise"

am Abendhimmel zu sehen

Der beste Beobachtungszeitpunkt ist derzeit zwischen 2 und 4 Uhr. Ein freier Horizont in Richtung Norden ist entscheidend, da der Komet in den nächtlichen Stunden nicht weit über den Horizont steigt.

Wer nicht so früh aufstehen mag, kann darauf hoffen, dass "Neowise" ab Mitte Juli zwar mit geringerer Helligkeit, dafür aber bereits am Abend und auch höher am Nordhimmel beobachtet werden kann.

Der Komet wurde erst am 27. März 2020 vom Weltraumteleskop WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer) entdeckt. Seine Umlaufzeit um die Sonne beträgt etwa 4500 Jahre.