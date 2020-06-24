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Mittwoch, 24.06.2020 - 06:00
4 min

Umbau im laufenden Betrieb im Weilburger Rathaus

Das Weilburger Rathaus wird aktuell in allen Bereichen energetisch und grundlegend saniert. Ein solcher Umbau im laufenden Betrieb bringt auch einige Herausforderungen mit sich.

Von Sabine Gorenflo
So sah ein Raum im Untergeschoss während der Sanierungsarbeiten aus. Foto: Sabine Gorenflo

So sah ein Raum im Untergeschoss während der Sanierungsarbeiten aus. Foto: Sabine Gorenflo

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Fotos
So sah ein Raum im Untergeschoss während der Sanierungsarbeiten aus. Foto: Sabine Gorenflo

So sah ein Raum im Untergeschoss während der Sanierungsarbeiten aus. Foto: Sabine Gorenflo

Johannes Hanisch zeigt den Raum nach dem Umbau, der nun kaum wiedererkennbar ist. Foto: Sabine Gorenflo

Johannes Hanisch zeigt den Raum nach dem Umbau, der nun kaum wiedererkennbar ist. Foto: Sabine Gorenflo

Nach dem Umbau werden alle Büroräume mit einem Zugangssystem versehen. Foto: Sabine Gorenflo

Nach dem Umbau werden alle Büroräume mit einem Zugangssystem versehen. Foto: Sabine Gorenflo

So sah ein Raum im Untergeschoss während der Sanierungsarbeiten aus -- inzwischen ist er wieder wie neu. Foto: Sabine Gorenflo

So sah ein Raum im Untergeschoss während der Sanierungsarbeiten aus -- inzwischen ist er wieder wie neu. Foto: Sabine Gorenflo

Johannes Hanisch zeigt den Raum vom Foto oben, wie er nach dem Umbau aussieht - nun kaum noch wiederzuerkennen. Foto: Sabine Gorenflo

Johannes Hanisch zeigt den Raum vom Foto oben, wie er nach dem Umbau aussieht - nun kaum noch wiederzuerkennen. Foto: Sabine Gorenflo

Nach dem Umbau werden alle Büroräume mit einem Zugangssystem versehen. Foto: Sabine Gorenflo

Nach dem Umbau werden alle Büroräume mit einem Zugangssystem versehen. Foto: Sabine Gorenflo

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