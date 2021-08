Unbekannte attackieren in Weilburg zwei Männer

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit Unbekannten, die am Mittwochabend in zwei Fällen Männer scheinbar grundlos attackiert haben, nach Zeugen Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

WEILBURG - Scheinbar grundlos haben am Mittwochabend Unbekannte zwei aus Weilburg stammende Männer attackiert und mit Schlägen und Tritten verletzt. Dabei handelt es sich um zwei Vorfälle, die aber möglicherweise in einem Zusammenhang stehen könnten.

Wie die Polizei berichtet, haben in der Zeit von 22.30 bis 23.05 Uhr jeweils aus mehreren Menschen bestehende Gruppen an zwei unterschiedlichen Orten ihre Opfer drangsaliert.

Zunächst befand sich ein 54-Jähriger gegen 22.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er in der Limburger Straße auf Höhe der Zulassungsstelle auf drei Männer traf. Diese sollen ohne ersichtlichen Grund und ohne Vorwarnung auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben, sodass er zu Boden stürzte. Der Weilburger verletzte sich dabei leicht. Im Anschluss ließen die Unbekannten von ihm ab. Der Mann setzte seinen Weg fort und informierte später die Polizei.

Gegen 23.05 Uhr schließlich fuhr ein 27 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad die Mauerstraße entlang. Er wurde von zwei Männern angepöbelt. Der junge Mann, so die Polizei, habe daraufhin die beiden zur Rede stellen wollen. Dann sei er unvermittelt mit Schlägen und Tritten traktiert worden. Auch als der 27-Jährige zu Boden fiel, sei er weiter getreten worden. Die Unbekannten flüchteten in Richtung der Vorstadt. Die danach eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Weilburger musste zur Behandlung in ein Weilburger Krankenhaus gebracht werden.

Opfer muss im Krankenhaus behandelt werden

Einer der Männer soll etwa 1,80 Meter groß und kräftig sein. Er trug ein weißes T-Shirt und eine Brille. Der zweite Mann sei dünn gewesen und habe eine dunkle Hose und ein dunkles T-Shirt getragen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Limburg erbittet Hinweise unter Telefon 0 64 31-9 14 00.