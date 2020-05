Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Weilburg (red). Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte an der Kruppstraße in Weilburg ein Auto aufgebrochen. An dem Golf sei zunächst eine Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend mehrere Wertgegenstände aus dem Innenraum gestohlen worden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 in Verbindung zu setzen.