WEILBURG - In den letzten eineinhalb Wochen haben Unbekannte auf einem Schulgelände im Waldhäuser Weg in Weilburg gewütet. Sie kletterten nach Angaben der Polizei auf das Dach der Turnhalle und beschädigten dort Lichtkuppeln sowie Blitzableiter. Zudem wurde eine Außenwand mit Farbe besprüht. Der Sachschaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen erreichen die Polizeistation in Weilburg unter Telefon 0 64 71-9 38 60.