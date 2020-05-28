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Donnerstag, 28.05.2020 - 12:10
4 min

"Uns hat die Nachricht aus Frankfurt aufgeschreckt und besorgt"

Nach einem Gottesdienst in Frankfurt sind mehr als 100 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das lässt auch Gläubige in Weilburg aufhorchen.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Der Innenraum der Schlosskirche in Weilburg bietet reichlich Platz, um auch mit Abstand Gottesdienst zu feiern. Foto: Mika Beuster

Der Innenraum der Schlosskirche in Weilburg bietet reichlich Platz, um auch mit Abstand Gottesdienst zu feiern. Foto: Mika Beuster

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Fotos
Der Innenraum der Schlosskirche in Weilburg bietet reichlich Platz, um auch mit Abstand Gottesdienst zu feiern. Foto: Mika Beuster

Der Innenraum der Schlosskirche in Weilburg bietet reichlich Platz, um auch mit Abstand Gottesdienst zu feiern. Foto: Mika Beuster

Hilmar Dutine Foto: Heilig Kreuz Oberlahn

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Guido Hepke Foto: Evangelische Kirche

Guido Hepke Foto: Evangelische Kirche

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