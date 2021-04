Vereinsheim geknackt und Bälle auf den Platz geworfen

Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall am Sportplatz in Ahausen. Unbekannte knackten dort das Vereinsheim. Symbolfoto: Harald Kaster

WEILBURG-AHAUSEN - Unbekannte sind in das Vereinsheim am Sportplatz in Ahausen eingebrochen. Wie am Mittwoch festgestellt wurde, hatten einer oder mehrere Täter die Eingangstür des Sportlerheims sowie zwei Tore und ein Fenster aufgehebelt. Aus dem Inneren wurden diverse Fußbälle geholt und auf dem Spielfeld verteilt.

Inwiefern möglicherweise auch Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 in Verbindung zu setzen.