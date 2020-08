„Verzicht üben, um gesund zu bleiben“

Jetzt teilen:

WEILBURG - Weilburg (ohe). Nach der großen Jubiläumsfeier zum 450. Bestehen im vergangenen Jahr wird das letzte August-Wochenende in Weilburg dieses Mal verstreichen, ohne dass die Bürgergarde zur Kirchweih in die Altstadt einlädt. Wie andere Großveranstaltungen auch, musste das Fest coronabedingt abgesagt werden. Einzig der Gottesdienst am Sonntag, 30. August, um 10.30 Uhr in der Schlosskirche wird von der Kirchweih erhalten bleiben. Daran wollen auch Vertreter der Weilburger Bürgergarde wie auch Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) teilnehmen, wie dieser mitteilt.

Seit über 200 Jahren existiert die Bürgergarde und auch fast so lange organisierten die Mitglieder die Kirchweih in Weilburg. „In diesen ganzen Jahren ist die Kirchweih nur in Kriegszeiten und bei sehr schlechten Erntejahren ausgefallen“, erinnert der Hauptmann der Garde, Dirk Petersen. Angesichts der Tatsache, dass die Menschen in der Pandemie nicht zu großen Festen zusammenkommen können, leide „eine Institution wie die Bürgergarde, die sich auf die Fahne geschrieben hat, für die Bevölkerung da zu sein, die Stadtteile zusammenzubringen und dieses Zusammenkommen zu leben“, erklärt er. Aber: „In Kriegsjahren und Hungersnöten ist man aus materieller Not zusammengerückt, wir müssen es jetzt tun, damit unsere Gemeinschaft erhalten bleibt.“

Kirchweih bisher nur in Kriegszeiten ausgefallen

„Die ausgebrochene Corona-Pandemie zeigt der gesamten Menschheit, dass unsere Gesundheit das Wichtigste im Leben ist. Nur wenn wir gesund bleiben, können wir das Leben genießen. So wie wir es auch letztes Jahr an der Kirchweih konnten“, sagt Bürgermeister Hanisch. Er fügt an: „Um die Gesundheit nicht zu gefährden, müssen wir in diesem Jahr Verzicht üben. Verzicht auf unsere Kirchweih, Verzicht auf die Geselligkeit und Verzicht auf die gewohnte Gemeinschaft.“

Er dankte der Weilburger Bürgergarde und allen Bürgern für das Verständnis, dass dieses Jahr alle auf eine harte Probe stellt. Aber die 451-jährige Geschichte der Weilburger Kirchweih lehre, „dass wir auch wieder wie gewohnt unsere Kirchweih in Zukunft gemeinsam feiern werden“.