Viele bunte Kurse trotz Corona

Egal ob Waldbaden, veganes Kochen, neue Sprachen oder die Erstellung von Fotobüchern - die VHS hat ein möglichst vielseitiges Programm auf die Beine gestellt, das der Corona-Pandemie gerecht wird. Das Motto ist: Kleine Gruppen, große Räume. "Vor Überraschungen sind wir keinesfalls sicher", schränkt die VHS-Leitung aber ein. Symbolfoto: epd/Ende/bluedesign - Fotolia/Pixum/akz-o

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Weilburg (red). In der Hoffnung, dass trotz Corona-Pandemie wieder mehr und mehr Normalität einkehrt, geht es bei der Volkshochschule (VHS) wieder los. Am 7. September startet das neue Semester. Die Hauptstelle in Weilburg sowie die direkt dazugehörigen Außenstellen Löhnberg, Merenberg, Mengerskirchen, Weinbach und Weilmünster warten dabei mit über 210 Kursen auf. Und natürlich sind auch zahlreiche Neuerungen dabei.

Politik & Gesellschaft

In dem Reisebericht "Mexiko" (3. November) wird Dozent Michael Schneider mit vielen Bildern und Anekdoten eine Menge Wissenswertes über eine VHS-Exkursion ins Land der Maya und Azteken berichten. Des Weiteren werden die Besucher bei Robert Hello viel darüber erfahren, was Aktien genau sind und wie man sie richtig nutzt (29. Oktober), sowie Tipps und Tricks zu einer besseren Gesprächsführung, Rhetorik und Präsentationskompetenz erhalten (28. September, 31. Oktober, 14. November). Besonders aktuell ist sicher der Kurs "In Zeiten von Corona - familiäre und gesellschaftliche Konflikte lösen" (21. Oktober) sowie passend zum Beginn des neuen Schuljahres "Alltagsstark - Selbstbehauptungs- und Resilienztraining für Kinder" (20. Oktober).

Kultur & kreatives Gestalten

Ein Höhepunkt ist sicher der Kurs "Exkursionen zu ausgewählten Kirchen des Dekanats Weilburg" (9. Oktober) mit Verena Fuchß, im dem die charakteristischsten Gottesdiensträume der Umgebung gezeigt und erläutert werden. Literarisch wird es im Seminar "Liebe deinen Nächsten von Erich Maria Remarque" (9. September), während in "Kunstgespräche" die Meisterwerke des Frankfurter Städels in Mittelalter und Renaissance besprochen werden (23. September).

Fotos Egal ob Waldbaden, veganes Kochen, neue Sprachen oder die Erstellung von Fotobüchern - die VHS hat ein möglichst vielseitiges Programm auf die Beine gestellt, das der Corona-Pandemie gerecht wird. Das Motto ist: Kleine Gruppen, große Räume. "Vor Überraschungen sind wir keinesfalls sicher", schränkt die VHS-Leitung aber ein. Symbolfoto: epd/Ende/bluedesign - Fotolia/Pixum/akz-o 4

Des Weiteren können Interessierte das Nähen (21. September, 21. November sowie am 5. Oktober speziell für Kinder) oder die Kunst der Steinbildhauerei (25. September), des Zeichnens für Anfänger als auch Fortgeschrittene (08. September sowie 20. Oktober) und des Ikebana (16. September) erlernen.

Gesundheit

Der Gesundheitsbereich ist in Weilburg und seinen Außenstellen traditionell sehr ausgeprägt. Die breite Angebotspalette erstreckt sich von Wassergymnastik über Hatha-Yoga bis hin zu Tai-Chi-Chuan. Diese Kurse bilden sozusagen das "Rückgrat" des Fachbereichs in Weilburg, das von vielen interessanten und teilweise auch gänzlich neuen Angeboten unterstützt wird. Unter anderem gibt es sowohl Pilates (9. September), Zumba-Fitness (14. September), die Feldenkrais-Methode (14. November) und das immer beliebter werdende Aqua-Jogging im Weilburger Oberlahnbad (10. September), als auch "Ritmo-Latino" (10. September), den Kurs "Waldbaden - Naturtanken" (24. Oktober) sowie die Kunst der "Saft- und Weinherstellung" (18. September) und mehrere Kurse zur Wirbelsäulengymnastik (7. September) im Angebot.

PROGRAMM, BERATUNG UND ANMELDUNG Die neuen Programmhefte (für Limburg, Weilburg und Sonderveranstaltungen) liegen in Bäckereien, Metzgereien, Filialen der Sparkassen, vielen Buchhandlungen und den vhs-Geschäftsstellen aus. Außenstellenprogramme werden in alle Haushalte zugestellt sowie in örtlichen Mitteilungsblättern veröffentlicht. Im Internet ist das neue Kurs-Programm abrufbar unter www.vhs-limburg-weilburg.de. Telefonische Beratung und Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon 0 64 71-21 25.

Und zu guter Letzt darf natürlich auch das Kochen nicht zu kurz kommen. Die beliebten Kochkurse lassen Interessierten die Qual der Wahl, sei es "Vegane Ernährung: Einfach und lecker" (22. September), "Orientalisches Kochen" (5. November) oder "Adventsbrunch mit Freunden" (19. November).

EDV, Arbeit & Beruf

Computerkurse sind in Weilburg gut vertreten. Ob die Teilnehmer bei Björn Borkott den Umgang mit Word (7. September) und Excel (2. November) von der Pike auf lernen oder sich über die Funktionalitäten des Handys oder Tablets informieren möchten (24. Oktober), alles ist möglich.

Oder sind Sie vielleicht daran interessiert, mit den eigenen digitalen Bildern ein Fotobuch, einen Kalender oder eine Tasse zu erstellen? Gezeigt wird in dem Kurs der komplette Weg von der Auswahl des Produktes, der Zuordnung der Bilder, eine eventuelle weitere Bearbeitung bis hin zum Abschicken des Druckauftrages (7. November).

Wer auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle ist und wissen will, wie er seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt steigern kann und unter zahllosen anderen Bewerbern hervorsticht, für den könnte der Kurs "Neu durchstarten und beruflich wieder Fuß fassen" von Ursula Kruck-Hantschel (5. November) etwas sein.

Sprachen

Die Volkshochschule in Weilburg bietet insgesamt knapp 30 Sprach- und Integrationskurse an, wobei die "populärsten" europäischen Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch dominieren. Jeweils werden hier sowohl Einsteiger-, Fortgeschrittenen- und Konversationskurse angeboten. Mittlerweile hat sich auch ein Russisch-Kurs für Anfänger unter der Leitung von Elena Möller (ab 8. September) etabliert.

Neu und natürlich für Einsteiger ohne jegliche Vorkenntnisse geeignet ist sowohl ein Kurs in Rumänisch (ab 11. September) sowie ein weiterer in Niederländisch, der in der Außenstelle Weilmünster angeboten wird (ab 10. September).